La casa che è stata utilizzata per girare il film Edward mani di forbice è stata messa in vendita: qual è il prezzo richiesto per l’acquisto?

Buone notizie per i fan accaniti del regista Tim Burton: la casa dove è stato girato Edward mani di forbice, film che a suo dire più lo rappresenta, è stata messa in vendita. La dimora, che da qualche anno era diventata museo, si trova in Florida e colui che ne diventerà proprietario otterrà anche gli oggetti donati da fan e non nel corso degli anni.

Edward mani di forbice: la casa dove è stato girato il film è in vendita

La casa dove è stato girato Edward mani di forbice, film cult di Tim Burton, è stata messa in vendita. Situata al 1774 di Tinsmith Cir. a Lutz, a nord di Tampa, in Florida, la dimora è la stessa che, all’epoca della pellicola, ha ospitato Johnny Depp e Winona Ryder. Gli attori vi hanno soggiornato per tutte e sette le sette settimane di riprese. Stando a quanto riporta Dirt, la casa è stata costruita nel 1989 e dispone di tre camere da letto e due bagni. Ciliegina sulla torta? L’abitazione è rimasta identica al film per volere dell’attuale proprietario Joey Licalzi.

L’uomo è stato uno degli artigiani chiamati a lavorare sul set della vecchia pellicola di Tim Burton. Nel 2020 la casa è stata messa in vendita e lui non si è fatto sfuggire l’occasione di acquistarla. Ha pagato 224.000 dollari – circa 203.900 euro – e ha dato il via alla sua trasformazione. Licalzi, infatti, ha deciso di condividerla con i fan di Edward mani di forbice, aprendola per visite gratuite. Prima di questo importante passo, però, ha riallestito la dimora allo stesso modo di come appariva nel film e l’ha resa un museo, con il nome Scissorland. A distanza di qualche anno, però, Licalzi ha deciso di mettere in vendita la casa. Il motivo? Sogna di dedicarsi ad un’altra delle sue passioni, il ciclismo.

Quanto costa la casa di Edward mani di forbice?

La casa di Edward mani di forbice è stata messa in vendita a poco meno di 700.000 dollari, pari a 636.700 euro. La dimora, è bene sottolinearlo, viene venduta completamente arredata. Chi riuscirà ad aggiudicarsela potrà decidere se continuare ad utilizzarla come museo oppure farne la propria abitazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG