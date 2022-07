La parola zuzzurellone è celebre per essere l’ultima parola del dizionario, ma cosa significa? Scopriamolo.

Il termine zuzzurellone è famoso per essere l’ultima parola del dizionario e per questo chiunque l’ha sentito dire almeno una volta nella vita. Nonostante questo, sono tante le persone che non sanno qual è il suo significato e non hanno idea di come utilizzare la parola. Vediamo dunque cosa significa il vocabolo.

Origini : è una voce onomatopeica che ha origine dal dialetto toscano.

: è una voce onomatopeica che ha origine dal dialetto toscano. Quando si usa : si usa per indicare una persona che pensa solo a giocare proprio come un bambino.

: si usa per indicare una persona che pensa solo a giocare proprio come un bambino. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di zuzzurellone

dizionario lente ingrandimento

Zuzzerellone è una parola italiana che ha origine dal dialetto toscano. Nato come voce onomatopeica, il termine è famoso in quanto si tratta dell’ultima parola del dizionario italiano. Questa parola esiste anche nelle varianti zuzzurullone, zuzzerullone e zuzzerellone, infatti l’onomatopea spesso declina facilmente.

Il vocabolo si utilizza per indicare un ragazzo o un adulto che pensa solamente a giocare proprio come i bambini. Si usa quindi questa parola per parlare di una persona infantile in quanto, nonostante l’età, continua ad avere una mentalità come quella di un fanciullo.

In genere la parola ha una intonazione scherzosa e si usa anche tra amici. Altre volte, invece, il termine si usa con una connotazione negativa. In questi casi si parla di adulti irresponsabili e sciocchi che non sanno pensare alle cose importanti della vita.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire esattamente l’utilizzo di questa parola italiana:

“Luca è un vero zuzzurellone, non so onestamente come riuscirà a trasferirsi a Milano e ad andare a vivere da solo”.

“Sei proprio un zuzzurellone: se continui così come pensi di poter mettere su famiglia?”.

“Solo un zuzzurellone come te poteva essere così shoppone da comprare tutte quelle skin su Fortnite”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG