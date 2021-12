Come di consueto, iniziano a circolare le prime anticipazioni di Dritto e Rovescio: nel corso della serata si tornerà ancora sul tema Covid-19 con uno sguardo al mondo cattolico.

Dritto e Rovescio torna stasera su Retequattro, in prima serata. Il conduttore Paolo Del Debbio proporrà una serie di interviste e di reportage sulla situazione attuale in Italia, ovviamente legata al Covid. Questa volta però approfondirà la questione dal punto di vista della Chiesa.

Tutti gli ospiti e i reportage di Dritto e Rovescio per la puntata di stasera

Nel corso della serata ci saranno molti argomenti da affrontare, in ambito di attualità, politica ed economia. Si parlerà della proroga dello stato di emergenza per quanto riguarda il Covid-19, i cui numeri sebbene sotto controllo non devono essere trascurati. Non mancherà un reportage completo di sulla chiusura delle frontiere per chi rifiuta di fare il tampone ma anche il rincaro delle bollette che andranno ai danni dei cittadini italiani, in un periodo così delicato.

Ultimo ma non ultimo, si toccherà il tema dello scetticismo del Vaticano e della Chiesa sui vaccini anti-covid che potrebbe risultare molto pericoloso andando a rafforzare le tesi dei no-vax. Tutto questo e molto altro verrà mostrato stasera, a Dritto e Rovescio.

