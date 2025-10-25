Una casa, quella dove vive Andrea Delogu, che rispecchia la sua personalità vivace e poliedrica: ecco dove si trova.

Una casa che riflette la sua energia eclettica, il suo gusto per il design e quella luminosità che sembra accompagnarla anche nella vita professionale. Andrea Delogu ha trasformato la sua abitazione in uno spazio dinamico, elegante e ricco di personalità. Un luogo che parla di lei, delle sue passioni e del suo modo autentico di vivere, tra creatività, equilibrio e ironia. Scopriamo la casa multiforme della conduttrice.

Dove vive Andrea Delogu: alla scoperta della casa multiforme della conduttrice

Nel cuore di Roma, tra i quartieri Prati e Trionfale, si trova la casa in cui vive Andrea Delogu, conduttrice, autrice e volto amatissimo della televisione italiana. La casa, ristrutturata dallo Studio MGL, coniuga eleganza e modernità, fondendo linee razionaliste d’epoca con una nuova concezione di spazi fluidi e luminosi.

L’edificio, un palazzo anni ’40, conserva il fascino originario delle residenze romane. Le pareti scorrevoli creano ambienti versatili, permettendo di adattare lo spazio a seconda delle esigenze quotidiane. Dalla finestra principale si ammira la Cupola di San Pietro.

L’appartamento riflette appieno la personalità della conduttrice: una donna dinamica, ironica e autentica. Gli interni, curati nei minimi dettagli, raccontano le sue passioni eclettiche attraverso colori neutri, elementi di design e materiali naturali.

Una casa che racconta la sua personalità

Le grandi vetrate favoriscono la luce naturale, mentre il parquet in teak e la libreria su misura definiscono il grande living open space, pensato per accogliere amici e per trascorrere momenti di relax.

Nella zona notte, la camera con bagno en suite regala un affaccio spettacolare sulla città eterna. Non mancano tocchi di originalità: i bagni con carta da parati Fornasetti e una vasca in marmo per tre persone riflettono la sua ironia e il gusto per l’inusuale.

Particolare attenzione è stata riservata anche al suo studio insonorizzato, dove può lavorare in totale concentrazione, registrando podcast e preparando nuovi progetti radiofonici e televisivi.