Ecco dove vedere La signora in giallo in streaming: le puntate della celebre serie TV con Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher.

Trovare qualcuno che negli anni ’90 non abbia visto almeno un episodio de La signora in giallo è davvero molto difficile. E’ stata una delle serie TV cult per molti anni, tanto da essere mandata in replica in TV anche successivamente con una buona frequenza. La protagonista della serie TV è la scrittrice di gialli Jessica Fletcher, personaggio che è stato magnificamente interpretato da Angela Lansbury: e se la serie TV ha avuto un successo così grande i meriti vanno dati proprio all’attrice che ha saputo far amare il suo personaggio a generazioni differenti di spettatori e di spettatrici. Ora che non è più in TV, dove si può vedere La signora in giallo in streaming? Vediamolo insieme.

Dove vedere La signora in giallo in streaming

In Italia La Signora in giallo è stata trasmessa inizialmente su Rai 1, poi nel corso degli anni le repliche delle puntate sono andate in onda che su Rai 2, su Rete 4 e su Sky.

Angela Lansbury

Ora dove vedere La signora in giallo in streaming? Le puntate della serie TV con protagonista Jessica Fletcher sono disponibili su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand della Mediaset: gli episodi si possono vedere gratis, è però necessario registrarsi a Mediaset Infinity ed effettuare il login.

Ricordiamo che si può accedere a Mediaset Infinity sia da Smart TV (collegandosi a un canale Mediaset), sia da computer che da tablet e da smartphone.

La signora in giallo: gli episodi

In totale sono state realizzate 12 stagioni de La signora in giallo per un totale di 263 episodi, a cui si aggiungono anche una serie di film per la TV. Angela Lansbury è la protagonista di tutte le puntate nei panni di Jessica Fletcher che, in ogni episodio, si ritrova a dover risolvere un caso di omicidio.

