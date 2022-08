Ecco dove vedere I bastardi di Pizzofalcone in streaming (gratis): la serie TV con Alessandro Gassman è una delle più amate produzioni Rai.

Tra le varie fiction e serie TV prodotte negli ultimi anni dalla Rai, una delle più amate e apprezzate dal pubblico televisivo è senza ombra di dubbio I bastardi di Pizzofalcone. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la serie TV ha debuttato su Rai 1 nel 2017 e, stagione dopo stagione, ha continuato ad avere successo. Se non l’avete ancora vista e siete incuriositi da questa serie TV o se invece volete rivederla dall’inizio, potete farlo in streaming: vediamo allora come e dove vedere I bastardi di Pizzofalcone in streaming (e gratis).

Dove vedere I bastardi di Pizzofalcone in streaming

Come tutte le fiction trasmesse da Rai 1 e dagli altri canali Rai, anche I bastardi di Pizzofalcone in streaming gratis si può vedere su RaiPlay. Collegandosi alla piattaforma on demand della Rai si possono trovare tutti gli episodi della serie TV, fin dalla prima stagione.

Alessandro Gassmann

Vi ricordiamo che la piattaforma streaming RaiPlay è completamente gratuita e ci si può accedere in vario modo: tramite la Smart TV, sintonizzandosi su un canale Rai e premendo il tasto blu sul telecomando quando appare sullo schermo, oppure utilizzando l’apposito App che può essere scaricata anche da smartphone e tablet. A tutti i contenuti di RaiPlay si può accedere anche da computer collegandosi al sito ufficiale.

I bastardi di Pizzofalcone: trama e cast della serie TV

La serie TV I bastardi di Pizzofalcone segue le indagine svolte dal commissario Giuseppe Lojacono e della sua squadra del commissariato di Pizzofalcone, a Napoli, composta da uomini e donne che non hanno più niente da perdere.

Il protagonista principale è interpretato da Alessandro Gassman, nel cast della fiction troviamo poi anche Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino e Gianfelice Imparato.

