Dove vedere il Grande Fratello 2025 in streaming e in TV 24 ore su 24

Ecco dove vedere il Grande Fratello 2025 in streaming e in TV per non perdersi neanche una puntata del reality show.

Non ci sono dubbi su quale sia il reality show più famoso d’Italia: il Grande Fratello. Da lunedì 29 settembre va in onda il Grande Fratello 2025 che, anche in questa edizione, è condotto da Simona Ventura. All’interno della casa più spiata degli italiani troviamo finalmente concorrenti non famosi. Se anche voi siete tra i tanti fan del reality show e non volete perdervi nulla di quello che accade dentro la casa, ecco come fare a vedere il Grande Fratello in streaming e in TV 24 ore su 24.

Dove vedere il Grande Fratello 2025 in streaming e in TV

Ogni settimana viene trasmessa una puntate del Grande Fratello 2025 al lunedì sera. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 21.44 circa. Ma le puntate in prima serata non sono ovviamente l’unico modo per seguire quello che accade dentro la casa.

Per non perdersi davvero nulla di quello che accade all’interno della casa del Grande Fratello 2025 bisogna sintonizzarsi su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) dove ogni giorno va in onda la diretta televisiva. Oltre che su Mediaset Extra, è possibile seguire in diretta tutto ciò che avviene all’interno della casa del Grande Fratello anche su La5, dove la diretta è presente a partire dall’1 circa. Per sintonizzarsi su La5 basta andare sul canale 30 del digitale terrestre.

E come fare per vedere il Grande Fratello 2025 in streaming? Se non avete la possibilità di seguire il reality in TV non preoccupatevi: vi basterà collegarsi su Mediaset Infinity (la piattaforma on demand, completamente gratuita di Mediaset) per vedere le clip migliori e rivedere le puntate in prima serata condotte da Simona Ventura. Se invece vi collegate al sito ufficiale del programma, grandefratello.mediaset.it, potrete seguire la diretta di ciò che avviene nella casa 24 ore su 24.