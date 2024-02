Ecco dove vedere Che tempo che fa in streaming per non perdere neanche una puntata del programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Ha cambiato canale, passando da Rai 3 a Nove, ma Che tempo che fa continua a essere una delle trasmissioni di maggiore successo, seguita da milioni di telespettatori che non hanno abbandonato Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e i loro ospiti. Tra le puntate più attese c’è quella con ospite Chiara Ferragni di domenica 3 marzo 2024. Se non si riuscite a vedere il programma in diretta sul Nove, dove potete vedere Che tempo che fa in streaming? Vediamolo insieme.

Dove vedere Che tempo che fa in streaming

Quando era in onda sui canali Rai (Rai 1, Rai 2 o Rai 3, è stato su tutti i principali canali), Che tempo che fa in streaming si poteva vedere su RaiPlay. Ora ovviamente no. Ma niente paura: per chi non ha la possibilità di vedere Che tempo che fa in diretta TV sul Nove, può comunque seguirlo in diretta streaming sul sito nove.tv. E anche la puntata con Chiara Ferragni ospite si può vedere in streaming su nove.tv.

Fabio Fazio

Una volta che vi siete collegati al sito, durante la messa in onda del programma (ricordiamo che viene trasmesso la domenica sera a partire dalle ore 21.15 circa) vi basta cliccare sul bottone “live streaming” che vi compare al centro della pagina.

Ma se non avete la possibilità di vedere Che tempo che fa in diretta la domenica sera, potrete comunque recuperare tutti gli episodi sempre collegandovi al sito nove.tv: qui troverete tutte le vecchie puntate caricate, in questo modo non ve ne perderete neppure una.

Che tempo che fa: gli ospiti

Come sempre sono tanti gli ospiti di Che tempo che fa, tra quelli che cambiano di puntata in puntata a quelli fissi. E tra quest’ultimi troviamo: Michele Serra, Nino Frassica, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. E poi c’è anche un altro ospite, anche se non sarà una presenza fissa del programma: Tommaso Zorzi.