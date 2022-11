Ecco dove vedere Celebrity Hunted 3 in streaming, lo show dove un gruppo di vip deve scappare per due settimane senza farsi trovare.

E’ uno degli show di Amazon Prime Video di maggiore successo ed è ora giunto alla terza edizione: parliamo di Celebrity Hunted 3. E’ il game show in cui un gruppo di vip deve riuscire a scappare, senza farsi trovare, per due settimane da un gruppo di “cacciatori” che possono rintracciarli attraverso intercettazioni telefoniche, telecamere di sorveglianze, GPS e molto altro. Vediamo ora dove vedere Celebrity Hunted 3 in streaming.

Dove vedere Celebrity Hunted 3 in streaming

Il format è una produzione originale di Amazon Prime Video e per poter vedere i vari episodi è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento, che può essere annuale o mensile, alla piattaforma on demand. Ma c’è un modo per poter vedere Celebrity Hunted 3 in streaming gratis? La risposta è sì.

Riconoscimento facciale, Celebrity Hunted

Amazon offre un periodo di prova gratuita della durata di un mese a tutti i suoi nuovi iscritti ai servizi Prime, tra cui anche Prime Video: se non siete ancora abbonati alla piattaforma on demand potete quindi usufruire del periodo di prova, iscrivervi ad Amazon Prime e vedere anche tutti i contenuti disponibili su Amazon Prime Video. Oltre a Celebrity Hunted 3 sono presenti anche tanti film, serie TV, eventi sportivi e molto altro.

Dove vedere Celebrity Hunted: stagioni 1 e 2, tutti gli episodi

Nel caso in cui non abbiate ancora visto le prime due stagioni dello show e vogliate recuperarle, oppure vogliate rivederle di nuovo, potrete trovare tutti gli episodi di Celebrity Hunted, sia della prima che della seconda stagione, sempre su Amazon Prime Video.

La piattaforma on demand di Amazon è l’unica a trasmettere il game show essendo il format una sua produzione originale.

