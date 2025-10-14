Il 2026 è l’anno dell’aurora boreale: dove andare e quando per vivere un’esperienza irripetibile

Il 2026 è l’anno dell’aurora boreale: ecco dove andare per vedere questo spettacolo della natura e quali sono i periodi migliori.

Il 2026 è l’anno perfetto per assistere dal vivo all’aurora boreale, quindi se state pensando di partire è tempo di prenotare i biglietti aerei. Considerate che la prossima occasione per alzare gli occhi al cielo e rimanere abbagliati da cotanta meraviglia sarà nel 2037.

Dove andare per vedere l’aurora boreale del 2026?

Tutti sognano di vedere almeno una volta nella vita l’aurora boreale, una condizione astronomica assai particolare che si verifica molto raramente. Il 2026 è l’anno perfetto per organizzare un viaggio, visto che, secondo gli esperti, ci sarà il “massimo solare”, un fenomeno che si manifesta ogni 11 anni circa. Il prossimo, quindi, sarà nel 2037. Ma, dove andare per assistere a questo spettacolo della natura?

I posti migliori per godere dell’aurora boreale sono: Islanda, Svezia, Norvegia e Finlandia. Nello specifico, per quanto riguarda l’Islanda abbiamo il Parco nazionale di Þingvellir, la laguna glaciale di Jökulsárlón, Akureyri e Húsavík. In Svezia, è perfetto il Parco Nazionale di Abisko, dove sorge anche una piattaforma ad hoc per assistere al fenomeno, l’Aurora Sky Station.

Spostandoci in Finlandia, troviamo la Lapponia e Oulu, mentre in Norvegia abbiamo: Tromsø, le isole Svalbard, le isole Lofoten e le Svalbard e Reine. Volendo, si può optare anche per il Canada, con lo Yukon e il Nunavut.

Aurora boreale 2026: i periodi migliori

Non è importante solo il luogo che si sceglie per assistere all’aurora boreale, ma anche il periodo. Il cosiddetto “massimo solare” durerà fino a marzo/aprile 2026, per cui è consigliato recarsi in uno dei Paesi del Nord da ottobre fino ad aprile. Considerate che, in questo arco di tempo, alcune località hanno poche ore di sole giornaliere, quindi il fenomeno è ben visibile quasi tutta la giornata.