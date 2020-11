La classifica delle donne influencer più pagate in Italia nel mondo: ecco chi sono del star dei social che guadagnano di più per ogni post su Instagram.

Sui social il potere è donna. L’universo delle influencer, variegato e immenso, è sempre più rosa. Che siano fashion blogger, attrici o ereditiere, sui vari social, e in particolar modo su Instagram, sono tantissime le celebrities femminili capaci di muovere cifre da capogiro ad ogni semplice post. E questo sia nel mondo che in Italia. Basta dare un’occhiata alla Instagram Rich List 2020 dell’agenzia Hopper HQ per rendersene conto: ecco chi sono le donne più pagate in assoluto su Instagram.

Le donne più pagate su Instagram

Il mondo degli influencer è dominato dalle donne. È quanto emerge chiaramente dalla classifica Instagram Rich List. Se è vero infatti che il più ricco in assoluto è ancora un uomo, The Rock, nella graduatoria dei 100 influencer più pagati al mondo il dominio rosa è evidente.

Kimono Kim Kardashian

La prima donna nella graduatoria, seconda in generale, è Kylie Jenner. L’imprenditrice, una delle regine della tv in America, per ogni post guadagna 986mila dollari (873mila euro). In top ten sono altre cinque le donne presenti: Kim Kardashian (858mila dollari a post); Ariana Grande (853mila dollari); Selena Gomez (848mila dollari); Beyoncé (770mila dollari); Taylor Swift (722mila dollari). E le italiane?

Le influencer italiane più ricche

Cifre decisamente minori, ma comunque da capogiro, per le nostre di influencer. Regina delle regine, secondo la classifica di Sensemaker, è ovviamente Chiara Ferragni: ogni suo posto vale più di 59mila dollari, una somma che la porta fino al 65esimo posto nella classifica mondiale. Dietro di lei in questa speciale graduatoria c’è Benedetta Rossi, la regina del food blogging in Italia, che supera anche Diletta Leotta, Valentina Ferragni e Paola Turani.

Valentina Ferragni

Stupisce la nona posizione tra gli influencer del nostro paese per Giulia De Lellis, che pure vanta una fanbase molto affettuosa. Ogni suo post di media vale ‘solo’ poco più di 14mila dollari. Tra le altre donne presenti in questa graduatoria molto speciale troviamo l’ex Uomini e Donne Beatrice Valli, la modella Alice Campello, la webstar Elisa Maino, l’esperta di bellezza Clio MakeUp e la tiktoker Marta Losito.