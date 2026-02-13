Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, il significato: “Rimpianti adesso non ne ho più”

Qual è il significato di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni? Originariamente, la canzone era in stile gospel e parlava di Gesù.

Tra le canzoni più belle di Ornella Vanoni c’è Domani è un altro giorno, un brano che in origine era in stile gospel e parlava dei miracoli compiuti da Gesù. La versione nostrana lancia un messaggio molto importante, ieri come oggi: mai abbandonare la speranza. Scopriamo il significato e il testo.

Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni: il significato

Uscita nel 1971, Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni è contenuta all’interno dell’album Un gioco senza età. Cover del brano inglese The Wonders You Perform scritta da Jerry Chestnut e interpretata da Tammy Wynette, la canzone è stata riscritta e parzialmente trasformata da Giorgio Calabrese. Nella versione originale, infatti, il significato è un tantino diverso, più religioso. Si raccontano i miracoli di Gesù e di come gli stessi possano essere d’aiuto nei momenti difficili.

La canzone cantata dalla Vanoni, pur mantenendo un tono solenne e un’inclinazione alla malinconia, è incentrata sulla speranza.

“E non c’è niente di più triste

in giornate come queste

che ricordare la felicità!“.

I giorni non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni positivi e altri negativi, ma paradossalmente sono quelli tristi a scuotere maggiormente. La malinconia prende il sopravvento e i sorrisi del passato appaiono di gran lunga inferiori alle lacrime versate.

“È uno di qui giorni in cui

rivedo tutta la mia vita

bilancio che non ho quadrato mai!“.

Nelle giornate no, i bilanci vengono spontanei, ma difficilmente sono entusiasmanti. Tornano alla mente “esperienze e delusioni” ed è facile rendersi conto che le batoste non sono servite a evitare ulteriori errori. Eppure, c’è una speranza: “domani è un altro giorno, si vedrà“.

Ecco il video di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni:

Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni: il testo

È uno di quei giorni che

ti prende la malinconia

che fino a sera non ti lascia più…

