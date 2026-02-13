Vai al contenuto
Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, il significato: “Rimpianti adesso non ne ho più”

Ornella Vanoni

Qual è il significato di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni? Originariamente, la canzone era in stile gospel e parlava di Gesù.

Tra le canzoni più belle di Ornella Vanoni c’è Domani è un altro giorno, un brano che in origine era in stile gospel e parlava dei miracoli compiuti da Gesù. La versione nostrana lancia un messaggio molto importante, ieri come oggi: mai abbandonare la speranza. Scopriamo il significato e il testo.

Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni: il significato

Uscita nel 1971, Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni è contenuta all’interno dell’album Un gioco senza età. Cover del brano inglese The Wonders You Perform scritta da Jerry Chestnut e interpretata da Tammy Wynette, la canzone è stata riscritta e parzialmente trasformata da Giorgio Calabrese. Nella versione originale, infatti, il significato è un tantino diverso, più religioso. Si raccontano i miracoli di Gesù e di come gli stessi possano essere d’aiuto nei momenti difficili.

La canzone cantata dalla Vanoni, pur mantenendo un tono solenne e un’inclinazione alla malinconia, è incentrata sulla speranza.

E non c’è niente di più triste
in giornate come queste
che ricordare la felicità!“.

I giorni non sono tutti uguali, ce ne sono alcuni positivi e altri negativi, ma paradossalmente sono quelli tristi a scuotere maggiormente. La malinconia prende il sopravvento e i sorrisi del passato appaiono di gran lunga inferiori alle lacrime versate.

È uno di qui giorni in cui
rivedo tutta la mia vita
bilancio che non ho quadrato mai!“.

Nelle giornate no, i bilanci vengono spontanei, ma difficilmente sono entusiasmanti. Tornano alla mente “esperienze e delusioni” ed è facile rendersi conto che le batoste non sono servite a evitare ulteriori errori. Eppure, c’è una speranza: “domani è un altro giorno, si vedrà“.

Ecco il video di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni:

Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni: il testo

È uno di quei giorni che
ti prende la malinconia
che fino a sera non ti lascia più…

Continua per il testo integrale

10 Febbraio 2026

