Dispo app: cos’è e come funziona il nuovo social media fotografico su cui ha investito anche uno dei fondatori di Reddit, pronto a sfidare Instagram.

Se Instagram ti ha stancato, potresti presto avere un’alternativa nuova, fresca e dal meccanismo un po’ differente. Nel mondo dei social media è nato un nuovo competitor pronto a sbaragliare la concorrenza: stiamo parlando Dispo. Lanciato inizialmente con basso profilo, ha in realtà ottenuto un successo straordinario fin dalle prime battute, rigorosamente a invito, coinvolgendo rapidamente le 10mila persone, obiettivo prestabilito. Ma cos’è e come funziona questa nuova app?

Dispo, il social network: un nuovo media basato sulle foto

A investire su questo nuovo social è stato in particolare Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit. Proprio un nome così importante è riuscito ad attirare l’attenzione di numerose persone, di fatto convogliando verso l’applicazione un numero di sostenitori che ha superato di molto le aspettative.

Uomo Smartphone

Dopo un inizio in sordina, Dispo ha raccolto 4 milioni di dollari di finanziamenti iniziali in ottobre, grazie a un fondo di Ohanian. Nata nel 2019, l’app è stata creata dalla star di YouTube David Dobrik, e al momento sta investendo gran parte del denaro raccolto nelal ricerca di personale di un certo livello, tra cui ex dipendenti di TikTok e Raya.

Dispo app: come funziona?

Fatta una breve storia di questo social media ancora molto giovane, la curiosità sta tutta nella sua essenza e nel suo utilizzo. Di fatto, l’app si basa sui meccanismi della vecchia macchina fotografica usa e getta. Gli tenti possono infatti scattare delle foto, ma prima di vederle comparire nel proprio feed devono attendere 24 ore.

Ultimamente l’app ha aggiunto una nuova funzionalità, che permette di condividere album pubblici, chiamati Rolls, dei veri e propri rullini fotografici. Grazie a questa opzione ogni utente può accumulare immagini all’interno di uno stesso album. Insomma, un’app ancora giovane e con grandi potenzialità, che potrebbe ben presto diventare di moda in tutto il mondo, Italia compresa, anche perché molto differente rispetto a rivali come Clubhouse o TikTok. Vuoi esserne un pioniere? Scaricala e mettiti alla prova!