Smaltiti i ritardi per l’emergenza Covid, si appresta ad approdare su Netflix Disincanto 4, serie d’animazione firmata Matt Groening.

Le voci di corridoio hanno presto lasciato posto alle ufficialità: Disincanto 4 sta per approdare in streaming. Che le parti coinvolte nel progetto volessero dargli continuità lo si sapeva già da diversi anni. Era, infatti, il 22 ottobre 2018 quando arrivò la conferma della serie animata di Matt Groening per altri venti episodi tra il 2020 e il 2021. I disagi provocati dalla pandemia hanno, tuttavia, rallentato i ritmi produttivi e di conseguenza i tempi di pubblicazione. Cerchiamo di capire che cosa ci aspetta.

Disincanto 4: a quando l’uscita in Italia?

Analogamente ai precedenti capitoli mandati in onda, pure la S4 dello show ideato dal “padre” dei Simpson sbarcherà su Netflix. Se prima dell’emergenza epidemiologica il prosieguo era previsto per il 2020 e il 2021, la S4 vedrà ora la luce nel 2022. Lo spettacolo ha debuttato con i due atti iniziali a tredici mesi di distanza tra loro e la velocità di crociera sarà rispettata. Difatti, come annunciato dagli stessi autori via Twitter, Bean e i suoi migliori amici faranno ritorno il 9 febbraio 2022.

Disincanto 4: la trama

La sinossi recita: “Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio e il re Zøg si ritrovano in viaggi personali che alla fine si legheranno al destino del regno. Separati alla fine della Parte III, i nostri eroi corrono per riunirsi in questa vasta serie di dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell’Inferno alle nuvole del Paradiso e ovunque nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, la Foresta Incantata, il Dreamscape e altro ancora. Per tutto il tempo, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan”.

Il cast di Disincanto 4

Nella edizione originale, le voci dei protagonisti sono quelle di Abbi Jacobson (Bean), Eric Andre (Luci) e Nat Faxon (Elfo), Premio Oscar per la sceneggiatura di Paradiso amaro con George Clooney. Il cast conta, inoltre, sull’apporto di Jeny Batten, Matt Berry, John DiMaggio, Noel Fielding, Rich Fulcher, David Herman, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, Lucy Montgomery e Billy West.

Disincanto 4: il trailer

Al momento non è disponibile il trailer del quarto ciclo di episodi. Accontentiamoci, perciò, del filmato promozionale della S3:

