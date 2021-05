Venduto all’asta e per oltre 100 milioni di dollari, il quadro di Pablo Picasso: La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese).

Fra i protagonisti assoluti della pittura del XX secolo c’è sicuramente lui, Pablo Picasso (1881-1973) pittore e scultore spagnolo di fama mondiale le cui opere sono apprezzate e in tutto il mondo e fra queste c’è sicuramente anche “La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese)”. La tela, in cui viene rappresentata la giovane donna che fu anche la musa e l’amante dell’artista, è stata venduta all’asta a New York per oltre 100 milioni di dollari.

La tela di Picasso, Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse) venduta all’asta

Il famoso quadro del pittore spagnolo, Pablo Picasso “La donna seduta vicino a una finestra (Marie-Therese)” è stato venduto all’asta da Christie’s a New York per il valore di 103,4 milioni di dollari. A darne notizia è stata la stessa casa d’aste.

La tela che venne dipinta nel 1932 da uno dei maestri d’arte più importanti del Novecento, raffigura una giovanissima Marie-Thérèse, la donna che è stata in seguito definita come “La musa e l’amante” negli anni vissuti a Parigi dall’artista.

In realtà il capolavoro terminato da Picasso il 30 ottobre del 1932 e le cui dimensioni sono di 146 x 114 cm, era stata già acquistata all’incirca otto anni fa e per il valore di 44,8 milioni di dollari, dunque molto meno del prezzo stellato a cui è stata oggi rivenduto. Il quadro della musa del pittore spagnolo, pare sia stato aggiudicato dopo quasi 20 minuti di battaglia fra veri collezionisti fino a concludersi con l’offerta finale di 90 milioni di dollari a cui vanno poi aggiunte tasse e commissioni diventando così, 103,4 milioni di dollari.

Chi era Pablo Picasso

Pablo Picasso nacque a Malaga, nel sud dell’Andalusia da padre spagnolo e pittore e insegnante di disegno alla Scuola delle Belle Arti e da madre di origine genovese. L’artista ha trascorso gran parte della sua vita a Parigi ed è considerato il padre del cubismo, la corrente artistica nata a inizio Novecento in Francia.