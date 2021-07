Diletta Leotta si improvvisa co-pilota per Umberto Scandola, campione italiano di Rally, e condivide l’esperienza con i suoi fan su Instagram.

Vacanze piuttosto rocambolesche ma decisamente originali quelle di Diletta Leotta, che ha deciso di cimentarsi in un rally. La conduttrice televisiva ha condiviso l’esperienza sulle sue storie di Instagram, dove i suoi follower possono vedere in tempo reali le sue reazioni.

“Ragazzi, sto per fare il mio primo giro in rally”: esordisce così Diletta Leotta, con il casco già indossato. Pochi secondi dopo ecco fare il suo ingresso Umberto Scandola, vincitore nel 2013 del Campionato Italiano Rally.

“Pronta?” le chiede Umberto, una volta a bordo della vettura. “Sì”, risponde Diletta, la voce incrinata dal dubbio. “Però vai piano, eh!”

Nella storia successiva il viso della conduttrice è un enigma, e si alterna a momenti di pura preoccupazione ad altri di divertimento assoluto. Mentre i giri del motore salgono e Scandola accelera, Diletta si lascia andare in un urlo divertito. Poi una ripresa dal cruscotto, dove possiamo immedesimarci al meglio in cosa stava sperimentando chi era all’interno dell’abitacolo. “Oddio!” si sente esclamare la showgirl.

L’avventura di Diletta Leotta nel mondo del Rally, infine, si conclude con un selfie con Scandola, dove entrambi sono raggianti e sorridenti!