Mara Venier ha deciso di scrivere una lettera a Maria De Filippi in cui emerge tutta la profonda sincerità del loro legame.

È una lettera meravigliosa quella che Mara Venier ha indirizzato all’amica e collega Maria De Filippi, pubblicata sulle pagine di Novella 2000. Il testo scende in profondità, tessendo una trama dove momenti privati e professionali si intrecciano tra loro. Non è la prima volta che Mara Venier esprime pubblicamente la sua stima nei confronti di Maria De Filippi, ma la conduttrice veneta ha voluto comunque ribadire in maniera sincera e toccante l’autenticità del suo affetto.

Il contenuto della lettera

“Tu sei il meglio.” È così che Mara Venier decide di aprire la sua lettera rivolta a Maria De Filippi. Mara continua sottolineando la carica emotiva ispiratrice che caratterizza le trasmissioni della De Filippi: “Ci hai insegnato e ci insegni che i sogni possono realizzarsi, come in Amici, e i conflitti familiari possono essere sanati e succede nel tuo C’è posta per te.”

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis! MARA VENIER

Mara applaude con ammirazione anche la tenacia dell’amica, ricordando la grande risoluzione per non mollare durante una situazione difficile come quella dell’ultimo anno e mezzo. “Non hai mai interrotto una trasmissione…Amici è stato fatto senza pubblico, Uomini e Donne con il plexiglas e il distanziamento e così via“.

Poi continua parlando del rapporto tra Maria e Maurizio Costanzo. “Ci conosciamo da sempre, comunque da prima che lui incontrasse te. Molti all’inizio avevano avuto delle perplessità… invece siete stati da subito una delle coppie più belle e straordinarie.” L’unione tra i due aveva fatto storcere il naso a molti, ma Mara invece li ha sempre guardati con ammirazione. “Straordinari davanti e dietro le telecamere”, li definisce.

Mara ringrazia l’amica anche per averla convocata a Tu si que vales come capo della giuria popolare, ribadendo la gratitudine già espressa in passato. Infine, la lettera si conclude con parole semplici, ma cariche di affetto: “Ti voglio bene.“