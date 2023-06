La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è sulla bocca di tutti e nelle ultime ore sono uscite nuove indiscrezioni scioccanti.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo 25 anni di matrimonio, si separano ufficialmente. La notizia ha infiammato il mondo del gossip nelle ultime ore a e riguardo sono uscite moltissime notizie. Un’ultima indiscrezione arriva dal re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha sganciato una vera e propria bomba riguardo ai due conduttori.

Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis? Le indiscrezioni di Corona

Sul suo account Telegram Fabrizio Corona ha voluto commentare la notizia riguardo alla separazione dei due conduttori, e non ci è andato giù leggero: “Celebriamo la separazione ipocrita, vendiamoci servizi in esclusiva e continuiamo a cornificarci a vicenda. Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo. Loro per non perdere un’esclusiva avevano negato tutto, esattamente come Totti e Ilary, nella loro grandissima ipocrisia e bugie“.

Poi, ha sganciato la bomba: “Vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz, tipo che quasi vent’anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso“. Per il momento, però, Corona non fa nomi e lascia lo scoop sospeso.

Sonia Bruganelli

Ha poi continuato dicendo: “Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci. Ma presto tornerò io e in questo canale vi dirò la verità“. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato la notizia, ma Bruganelli, sempre molto attiva sui social, potrebbe farlo a breve.

