Nell’intimità della sauna nella Casa del GF Vip, Alex Belli dichiara sottovoce i suoi sentimenti per Soleil Sorge.

Alex Belli si è lasciato totalmente andare e dichiara i suoi sentimenti per Soleil Sorge. Sottovoce l’attore sussurra alla gieffina cosa prova per lei, nell’intimità della sauna del GF. Sono solo pochi giorni che Delia Duran è entrata nella Casa ed è stata rassicurata da Belli che tra lui e l’influencer italo-americana non ci fosse nulla a parte amicizia.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

La dichiarazione d’amore di Alex Belli a Soleil Sorge

“E ti assicuro che se io mi sono innamorato di te ho visto questa dolcezza dentro di te. Io amo questa tua sfaccettatura come amo tutte le altre che hai…” Queste le parole che Alex Belli rivolge a Soleil Sorge nel corso della notte, in sauna. La compagnia dell’attore però era stata rassicurata appena pochi giorni prima dall’attore che le aveva dichiarato: “Amore ti assicuro che non c’è nulla tra me e Soleil, a parte una bellissima amicizia”.

Intanto Delia si prepara a tornare nella Casa, dopo aver visto il comportamento del marito con la gieffina e questa volta per vendicarsi. A detta di Alfonso Signorini, circolerebbero delle foto della modella venezuelana in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Le foto verranno pubblicate su Chi e potrebbero essere montate ad arte per vedere la reazione di Belli. Cosa succederà nelle prossime puntate? Staremo a guardare gli sviluppi di questa relazione.

Riproduzione riservata © 2021 - DG