Piera Maggio ha diffuso sui social un’immagine aggiornata del volto della piccola Denise, che martedì compirebbe 21 anni.

E’ stato diffuso il nuovo “age progression” del volto di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel 2004. Le fotografie sono state pubblicate in anteprima dalla trasmissione televisiva di Rai 3 “Chi l’ha visto” e in seguito diffuse sui social dalla mamma di Denise, Piera Maggio, che non ha mai perso la speranza di riabbracciare la figlia.

L’accurata ricostruzione è opera della dottoressa Paloma Joana Galzi che ha lavorato basandosi sulle foto del volto di Denise Pipitone comparandole con quelle dei genitori e del fratello. Quello che si vede nell’immagine è una giovane donna, molto diversa dalla bambina di cinque anni che tutti noi abbiamo imparato a conoscere.

L’immagine di Denise a 21 anni

L’age in progression di Denise Pipitone 2021 ci mostra una ragazza pronta ad affrontare la vita, con gli occhi pieni di futuro. Ciò che sarebbe Denise oggi. Ed è con strazio che Piera Maggio la condivide sui suoi profili social, senza mai perdere la speranza di rivedere un giorno la sua bambina, che oggi sarebbe una giovane donna. Mamma Piera scrive ancora una volta: “Missing Denise” e poi il consueto appello: “Cerchiamo Denise”.

Per lei è un modo per sentirla ancora vicina, e continuare a inseguirla in un futuro che non si è mai realizzato. Tutta Italia fissa attonita questa immagine e non può fare a meno di pensare: “Come sei cresciuta Denise”.