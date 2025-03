Il padre di Meghan Markle deluso dal nuovo show With Love, Meghan: “Non lo guarderò, finge davanti alle telecamere”.

Meghan Markle (pardon, Meghan Sussex), è tornata in televisione con il suo nuovo show di Netflix With Love, Meghan, una docuserie legata alla cucina e al lifestyle. Ma anche in questo caso, non sta ottenendo il successo sperato, non solo per via delle innumerevoli polemiche che l’hanno coinvolta, ma anche per ciò che traspare dalle puntate, tanto da spingere persino il padre a non voler guardare la serie.

Thomas Markle, infatti, ha voluto rompere il silenzio e si è lasciato andare a un lungo sfogo contro quando si vede nel documentario Netflix. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

La critica di Thomas Markle a Meghan: “Finge per le telecamere”

Il rapporto tra Meghan Markle e suo padre Thomas non è mai stato facile, ma ultimamente è emersa una nuova polemica.

Il 12 marzo 2025, Thomas Markle ha rilasciato dure dichiarazioni riguardo alla scelta della figlia di abbandonare il suo cognome da nubile. La duchessa di Sussex, infatti, ha sottolineato di preferire essere chiamata “Meghan Sussex“, escludendo il cognome Markle, in una puntata della serie Netflix “With Love, Meghan“.

Meghan Markle

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Thomas ha espresso la sua rabbia, definendo la decisione di Meghan come una “delusione” per la famiglia. Il padre di Meghan ha ricordato con affetto che sua madre, la nonna di Meghan, era estremamente orgogliosa del cognome Markle. Thomas ritiene che sua figlia non avrebbe mai avuto problemi con il cognome se non avesse incontrato il principe Harry.

“Meghan non ha mai avuto problemi con il suo cognome prima di Harry“, ha dichiarato Thomas.

Le accuse di Thomas Markle sulla “spontaneità” di Meghan

Oltre a criticare il cambiamento del cognome, Thomas ha anche sollevato dubbi sull’autenticità di Meghan.

Il padre della duchessa, infatti, ha rivelato di non aver guardato la serie in modo completo, ma solo delle clip, affermando che la figlia appare “costruita” e “mai spontanea”.

“Si sforza troppo di essere perfetta, e questo la fa sembrare rigida quando è davanti alle telecamere“, ha concluso Thomas Markle. Il padre di Meghan sostiene che la sua figlia si preoccupi troppo di mostrare un’immagine perfetta, finendo per sembrare falsa agli occhi del pubblico.