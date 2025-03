Gianloreto Carbone racconta la sua esperienza a “Chi l’ha visto?”: “Con Sciarelli litigavamo sempre, sembravamo marito e moglie”.

Gianloreto Carbone è un nome che risuona familiare a molti telespettatori italiani, soprattutto a coloro che hanno seguito con assiduità il programma “Chi l’ha visto?“ su Rai 3. La sua carriera giornalistica, iniziata per necessità economiche, si è trasformata in una missione dedicata alla ricerca della verità e al supporto delle famiglie coinvolte in casi di scomparsa e crimini irrisolti. Ma perché ha scelto di lasciare il programma? Scopriamo tutti i retroscena rivelati dal giornalisti.

Gianloreto Carbone racconta i retroscena di “Chi l’ha visto?”

Nel 1993, Carbone entra a far parte della squadra di “Chi l’ha visto?”, allora condotto da Donatella Raffai. In un’intervista a Fanpage.it, ha confessato che l’inizio non fu semplice: “All’inizio non mi piaceva, mi sentivo perso, poi mi sono trovato in mezzo al dolore e alla disperazione delle persone e tutto questo mi ha coinvolto“.

Durante la sua lunga carriera nel programma, Carbone ha seguito alcuni dei casi più noti della cronaca italiana. Tra questi, la strage di Erba, gli omicidi di Sarah Scazzi ed Elena Ceste, fino al caso di Benno Neumair.

FEDERICA SCIARELLI

Uno degli aspetti più discussi della sua esperienza a “Chi l’ha visto?” riguarda il rapporto con la conduttrice Federica Sciarelli. Carbone ha descritto la loro relazione professionale come “turbolenta“, caratterizzata da frequenti discussioni: “Litigavamo sempre. La mia compagna mi diceva: ‘Sembrate marito e moglie‘“. Nonostante le tensioni, entrambi nutrivano rispetto reciproco e condividevano l’obiettivo di fare luce su casi complessi.

Gianloreto Carbone: la frattura durante la strage di Erba

Un momento critico nel loro rapporto si verificò durante la copertura della strage di Erba. Carbone espresse dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, sottolineando come le confessioni fossero ottenute in circostanze discutibili.

Questo punto di vista portò a tensioni con la Sciarelli, culminando in una frattura nel loro sodalizio professionale.

Nel 2021, dopo quasi tre decenni di servizio, Carbone decide di lasciare “Chi l’ha visto?”. Contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, la sua uscita non fu forzata: “Tutti pensano che mi abbiano mandato via, ma fosse stato per loro mi avrebbero tenuto fino alla morte. Sono andato in pensione a 65 anni, ma ho lasciato il programma solo nel 2021“. A giugno il giornalista compirà 80 anni.