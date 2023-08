Daniele De Bosis, ex protagonista di Temptation Island, ha rotto il silenzio a seguito dell’esperienza da lui vissuta all’interno dello show.

Daniele De Bosis è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island ma, durante l’esperienza vissuta all’interno dello show, lui e la sua fidanzata Vittoria Egidi si sono detti addio. Nelle ultime ore e per la prima volta lo stesso De Bosis ha rotto il silenzio via social affermando di aver recentemente vissuto un periodo particolarmente difficile.

“Mi è crollato il modo addosso, ma ora mi sto riprendendo bene”, ha ammesso nel suo post via social, e ancora: “Mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po’ di umiltà”.

Daniele De Bosis: il periodo difficile dopo Temptation Island

Attraverso i social l’ex volto di Temptation Island Daniele De Bosis ha confessato di aver vissuto uno dei periodi più difficili della sua vita. La sua storia con Vittoria Egidi si è conclusa in un nulla di fatto, e a quanto pare per lui sarebbe stato difficile riuscire a farsene una ragione.

“Oggi sto bene ma non un finto bene quello durante una serata o quando sto in compagnia. ma lo stare bene “vero” anche a casa da solo a vedere un film senza l’ansia che attraversa il corpo”, ha ammesso. In tanti si chiedono se in futuro De Bosis riuscirà a trovare un nuovo amore e se Vittoria Egidi commenterà le sue parole.