Dopo le parole di Alfonso Signorini sul Grande Fratello – tra vecchia e nuova edizione -, ecco lo sfogo dell’ex vippone Daniele Dal Moro.

Il Grande Fratello è pronto a ricominciare. Su Canale 5 tutto è pronto per la nuova stagione che vedrà Vip e Nip protagonisti. Al timone del programma, ancora Alfonso Signorini che è stato intervistato per l’occasione da Verissimo. Proprio nel corso del talk di Silvia Toffanin, però, il presentatore non ha nascosto la propria delusione e i propri errori per la scelta del cast della passata annata. Frasi che non sono piaciute proprio agli ex vipponi tra cui, evidentemente, Daniele Dal Moro che si è lasciato andare ad un pesante sfogo molto probabilmente indirizzato proprio al conduttore.

Daniele Dal Moro contro Signorini? Il post

Daniele Dal Moro

“Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti”, aveva detto Signorini a Verissimo. “Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto io la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo”.

Ed evidentemente sono state proprio queste parole a far nascere negli ex concorrenti grande rabbia e fastidio. In modo particolare, come detto, Dal Moro non ha saputo trattenersi e si è lasciato andare ad un emblematico: “Pelato infame“. Una frase, va precisato, che non ha destinatario ma che potrebbe benissimo essere associata alle dichiarazioni del presentatore del Grande Fratello.

Staremo a vedere se ci saranno novità in tale ottica e se Daniele spiegherà il suo sfogo.

Di seguito il post del ragazzo: