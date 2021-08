Dopo il rapporto pubblicato ieri, le cose per Andrew Cuomo iniziano a mettersi male. Siamo alla fine della carriera politica di uno dei massimi esponenti della democrazia americana. Ora definito “un molestatore seriale”…

Dopo il dossier di oltre 162 pagine pubblicato ieri dalla procuratrice di New York Letitia James, la posizione del governatore Andrew Cuomo vacilla. L’uomo potrebbe essere presto sostituito dalla sua vice Kathy Hochul che così diventerebbe la prima donna governatrice dello Stato di New York.

La stessa Hochul, avvocatessa di 62 anni, ha definito i comportamenti di Cuomo “Ripugnanti e illegali” e ha aggiunto “Nessuno può essere al di sopra della legge.”

Quel che è certo è che l’uomo che era stato elogiato come ottimo esempio di gestione della pandemia dalla maggioranza dell’opinione pubblica americana, ora si è rivelato un impostore, un violento e un sessuomane. Andrew Cuomo era alla guida dello Stato di New York dal 2011: è la fine di un mito.

Cuomo vacilla ed è pronto a crollare

Cuomo, da parte sua, continua a negare ogni accusa. Ieri in un video il governatore ha dichiarato: «Voglio che sappiate direttamente da me che non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato».

Cuomo non si vuole dimettere, ma è il Parlamento di New York a chiedergli di andarsene. Presto si potrebbe procedere con l’impeachment per rimuovere il governatore, già accusato in precedenza di abusi di potere.

Lo stesso Presidente Biden ha affermato senza mezzi termini: “Deve dimettersi.” E le parole del sindaco di New York, Bill de Blasio, non sono da meno, anzi, sono persino più dure: “Cuomo ha commesso molestie e aggressioni sessuali ed intimidito una persone che lo denunciava, è più che chiaro che non è qualificato all’incarico e non può più essere governatore. Deve dimettersi e se continua a resistere deve essere sottoposto ad impeachment”.

L’inchiesta contro Cuomo ha coinvolto più di 175 persone e portato alla luce delle prove incontrovertibili. A quanto pare nessuna donna veniva risparmiata, neppure le poliziotte della scorta.