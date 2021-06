Il nuovo investimento di Cristiano Ronaldo? Un nuovo hotel di lusso della sua catena “Pestana CR7 Lifestyle Hotels” nel cuore di Madrid.

Campione non solo sui campi da calcio ma anche nella sua attività imprenditoriale, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che orgoglioso ha mostrato sui social una foto di un nuovo albergo di lusso che appartiene alla sua catena “Pestana CR7 Lifestyle Hotels” e che ha da pochissimo ha inaugurato in Spagna, nel cuore di Madrid. Ecco tutti i dettagli sulla struttura e sui servizi (di lusso) che offre ai suoi clienti.

Hotel di CR7 a Madrid: le foto

Se volete soggiornare qualche giorno nel cuore della movida spagnola a Madrid, da oggi sarà possibile farlo anche pernottando nel nuovo hotel di Lusso che appartiene alla catena “Pestana Cr7 Gran Via Madrid” del famoso calciatore, Cristiano Ronaldo.

“A fun way to enjoy Madrid’s movida with a 360º Rooftop, a Sports Bar and the best pizzas in town” (Un modo divertente per godersi la movida madrilena con un tetto a 360gradi, Sport, Bar e le migliori pizze della città). Scrive direttamente dal suo account Instagram Cristiano Ronaldo che orgoglioso mostra ai suoi followers una foto della maestosa struttura.

Come mostrano le foto, le stanze sono curate nel dettaglio e ci sono ampi spazi esterni, come terrazzi, in cui gli ospiti potranno rifocillarsi o godersi una giornata di sole.

Quanto costa il nuovo hotel di CR7 a Madrid?

Pare che per realizzare questo nuovo hotel di lusso il campione bianconero abbia fatto investimento di circa 13 milioni di euro. L’edificio è situato nella “Gran via” una delle strade più famose di Madrid, è stato costruito nel 1923 ed è così composto: 10 piani con disponibilità di 168 camere. Due piani della struttura sono dedicati alla ristorazione, al bar, alla piscina e ad una palestra.

All’inaugurazione del nuovo hotel non poteva di certo mancare Georgina Rodriguez la fidanzata di Cristiano Ronaldo che per l’occasione, si è congratulata con CR7 dedicandogli un lungo post sul suo profilo Instagram e dove ha invitato tutti i suoi followers a soggiornare nella struttura.