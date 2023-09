La nuova campagna vaccinale anti Covid sta per partire: sono in arrivo i primi lotti di vaccino aggiornato contro le nuove varianti.

L’azienda farmaceutica Pfizer sta provvedendo alla spedizione in Italia dei primi lotti di vaccino aggiornato contro il Covid-19. A breve partirà la nuova campagna vaccinale, che sarà destinata in un primo momento agli anziani e ai soggetti considerati fragili.

Covid: in arrivo i primi lotti di vaccino aggiornato contro le nuove varianti

A partire da ottobre 2023, prenderà il via la nuova campagna vaccinale contro il Covid-19. In Italia i primi lotti di vaccino aggiornato contro le nuove varianti arriveranno dall’azienda farmaceutica Pfizer e saranno consegnati a partire da martedì 26 settembre. Si tratta di sieri che riescono a contrastare il Coronavirus fino alla sottovariante Omicron XBB.1.5. La seconda tranche, invece, è in consegna per lunedì 9 ottobre.

Al momento, il ministero della Salute non ha ancora emanato la circolare contenente le indicazioni tecniche specifiche indirizzate ai soggetti vaccinatori, ma sappiamo che i sieri verranno somministrati dai medici di famiglia, dai centri vaccinali delle Asl e dalle farmacie. Quasi contemporaneamente, inoltre, dovrebbero arrivare i vaccini anti influenzali, motivo per cui si sta già progettando in tutto il territorio italiano la doppia vaccinazione.

Covid: a chi sono destinati i primi lotti di vaccino?

Anche se non abbiamo ancora una circolare del ministero della Salute, possiamo immaginare che i primi lotti di vaccino anti Covid siano destinati agli anziani e ai soggetti fragili. E’ bene ribadire che i nuovi sieri sono aggiornati, quindi basati su XBB.1.5, ma presentano una buona risposta anche contro il sotto-lignaggio Eris (EG.5.1), attualmente dominante. La situazione nel Bel Paese è sotto controllo, ma si stanno comunque studiando delle raccomandazioni che vadano a preservare anche l’anno scolastico degli studenti.