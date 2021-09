La notizia arriva dal report quotidiano della struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo.

Nella giornata in cui il Green Pass diventa obbligatorio per salire a bordo di treni, navi e aerei, ecco che arriva una buona notizia nella lotta al Covid-19.

Secondo il report quotidiano compilato dalla struttura commissariale all’emergenza coronavirus, infatti, sono ben 37.882.252 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale in Italia. Un numero pari al 70,14% della popolazione over 12. Dati incoraggianti, testimoni del lavoro instancabile e diligente degli ultimi mesi.

In totale, le dosi somministrate sono 77.840.987 dosi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza commenta questo traguardo su Facebook: “È un risultato importante che è stato raggiunto grazie all’impegno di tanti”, scrive. “Un pensiero particolare alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutti i volontari che anche durante l’estate hanno portato avanti una delle più grandi sfide che il nostro Paese abbia dovuto affrontare.”