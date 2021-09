La bimba di appena 11 mesi è morta in seguito a un malore mentre veniva trasportata all’ospedale con l’elisoccorso. La procura di Monza dispone l’autopsia.

La procura di Monza ha deciso: si procederà con l’autopsia sul corpicino della bimba di 11 mesi morta in seguito a un malore. La conferma all’ANSA viene data dal Procuratore della Repubblica Claudio Gittardi.

Secondo la ricostruzione degli eventi, la piccola si è sentita male mentre la madre le stava dando da mangiare dello yogurt, ma al momento il soffocamento non è indicato come causa del decesso.

Il medico legale svolgerà altri esami e accertamenti prima dell’autopsia per valutare segni di violenza pregressa.

In passato la bimba era già stata paziente del pronto soccorso di Sesto San Giovanni (Milano), quando si presentò portata dalla mamma febbricitante e in stato letargico. In entrambe le occasioni, tuttavia, la bimba è stata rinviata a casa con terapia ma senza essere stata sottoposta ad esami di sorta.

Gli investigatori hanno richiesto la documentazione ospedaliera per indagare sull’accaduto e ricostruire eventuali responsabilità.