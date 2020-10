Il conduttore Costantino Della Gherardesca è stato nominato Ambasciatore Culturale della Corea per promuovre la cultura del Paese in Italia.

Grazie agli anni da conduttore di Pechino Express, ma non solo, Costantino Della Gherardesca ha avuto modo di vedere e conoscere in prima persona molte nazioni e culture differenti: tra queste c’è anche la Corea del Sud. Ora è arrivata la notizia che il presentatore, nonché concorrente di Ballando con le Stelle, è stato nominato Ambasciatore Culturale della Corea e avrà il compito di promuovere in Italia la cultura del Paese asiatico Il primo incarico che gli è stato affidato è quello di promuovere la Korea Week, la settimana di eventi e manifestazioni dedicata alla Corea del Sud che si tiene dal 25 al 31 ottobre.

Costantino Della Gherardesca: da Pechino Express ad Ambasciatore Culturale della Corea

La scelta di nominare Costantino Della Gherardesca Ambasciatore Culturale della Corea in Italia è stata così spiegata da Choong Suk Oh, il direttore dell’Istituto Culturale Coreano: “Abbiamo fortemente voluto Costantino della Gherardesca come nostro ambasciatore culturale. Durante la trasmissione Pechino Express aveva dimostrato di aver perfettamente capito la duplice anima coreana che in ogni nostra manifestazione cerchiamo di trasmettere”.

Costantino Della Gherardesca

“La Corea – ha proseguito Choong Sul Oh – non è solo una nazione avveniristica votata al progresso, ma anche un’identità culturale inconfondibile fatta di arte, musica, tradizioni”.

Costantino Della Gherardesca sulla nomina ad Ambasciatore Culturale della Corea

Alle parole del direttore dell’Istituto Culturale Coreano, come riporta l’Ansa, sono seguite quelle dello stesso Costantino Della Gherardesca: “Credo che la mia nazione, l’Italia, possa trarre enormi benefici da un’apertura alla cultura coreana”.

“Negli ultimi anni la Corea è diventata un paradigma a livello globale – ha proseguito il conduttore di Pechino Express – una storia di successo che dimostra quanto sia fondamentale la valorizzazione delle proprie tradizioni ma anche l’impegno, l’ingegno, l’apertura dei propri orizzonti e l’importanza data all’istruzione nella sfera pubblica”.