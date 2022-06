Il termine wannabe è utilizzato in tutto il mondo, ma cosa significa nello specifico? Scopriamo tutto su questa parola.

Le parole inglesi che si utilizzano anche in Italia sono davvero numerose e una di questa è wannabe. Questo vocabolo è diventato molto famoso grazie alla canzone delle Spice Girl che ha proprio il titolo “Wannabe”. Anche se praticamente chiunque avrà sentito l’espressione almeno una volta nella vita, il suo significato non è noto a tutti. Scopriamo allora cosa vuole dire il termine e vediamo alcuni esempi d’uso.

Origini : termine inglese, contrazione di “want to be”, ossia “voler essere”.

: termine inglese, contrazione di “want to be”, ossia “voler essere”. Quando si usa : si riferisce a chi aspira a essere qualcuno oppure finge di essere qualcuno.

: si riferisce a chi aspira a essere qualcuno oppure finge di essere qualcuno. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di wannabe

Cantante microfono

Wannabe è una parola inglese che rappresenta la contrazione di “want to be”, tradotto in italiano come “voler essere”. Il vocabolo si riferisce a chi aspira ad essere qualcuno oppure a ricoprire un determinato ruolo. In alternativa, si usa anche per riferirsi a chi finge di essere qualcuno o di ricoprire un ruolo specifico.

Essere un wannabe significa anche essere interessati a tutto quello che ha a che fare con l’obiettivo che si desidera raggiungere. Nel mondo dello spettacolo, il significato dell’espressione si usa per definire un soggetto che ha aspirazioni rispetto a una carriera professione artistica.

In Italiano, la parola si usa soprattutto nel mondo di internet e nello specifico si usa quando si parla di hacker. In particolare, il vocabolo si applica per indicare chi si atteggia da hacker senza avere le conoscenze per farlo davvero.

Esempi d’uso

Ecco quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per poter a comprendere meglio il significato di questa parola:

“Negli anni Novanta c’erano tante Madonna wannabe che si vestivano come la popstar nella speranza di imitarla”.

“Il tuo sogno è quello di diventare un calciatore famoso: sei un wannabe”.

“Le Space Girl hanno realizzato molti brani famosi, ma Wannabe è di certo la loro canzone più conosciuta”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG