Il termine vishing individua una precisa tipologia di truffa, purtroppo diffusa oggigiorno. Ecco qual è e come difendersi dai malintenzionati.

Non lo scopriamo certamente oggi che sul web si nascondono diverse insidie, alcune più temibili di altre. Il vishing rappresenta una pericolosa trappola in cui gli utenti rischiano di cadere, che impone, di conseguenza, il ricorso a validi strumenti. In tale occasione cercheremo di analizzare il fenomeno, parlando della sua diffusione e dei meccanismi da adottare per mettersi in guardia.

Origini: consiste nella crasi tra voce e phishing.

consiste nella crasi tra voce e phishing. Dove viene usato: indica l’adozione di tecniche da parte di truffatori allo scopo di carpire, con l’inganno, informazioni private, tramite servizi di telefonia.

indica l’adozione di tecniche da parte di truffatori allo scopo di carpire, con l’inganno, informazioni private, tramite servizi di telefonia. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nel gergo della sicurezza informatica.

Il significato di vishing

Il passaggio in massa allo smart working ha trasformato il telefono in un’arma ben più efficace per i raggiri, al punto che le Forze dell’Ordine rilasciano ora, con cadenza periodica, annunci ufficiali su eventuali imbrogli correlati. Da un lato, rispetto al normale phishing, è un sistema più conservatore, dall’altro, però, le massicce fughe di dati hanno attribuito un nuovo potere alle truffe vocali.

Ragazza Telefono Seguita Stalking

Gli scammer possono dire qualunque cosa durante una telefonata, ma tendono solitamente a spacciarsi quali rappresentanti di una cerchia ristretta di categorie. Da agenzia di telemarketing al consulente tecnico, dalla banca all’ente erariale, le situazioni tipo sono abitualmente le stesse. Tra i campanelli d’allarme, prestate attenzione al numero di telefono (improbabile che una banca o un ente pubblico vi contatti da un numero di cellulare) e allo stile adottato dall’interlocutore (vi minaccia o cerca di mettervi fretta? usa un linguaggio confidenziale?).

Inoltre, non è mai un buon segno se per risolvere qualche fantomatico problema venite persuasi a installare un software sul vostro pc. Sentite “puzza di bruciato”? Interrompete la conversazione e interpellate l’azienda o l’ente ufficiale con cui teoricamente siete appena stati in contatto e segnalate l’incidente. Il passaparola è un’ottima strategia.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Sembra la banca, ma è un truffatore: conti corrente nel mirino del vishing”.

“Vishing: le truffe dei call center continuano a preoccupare”.