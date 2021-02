Scopriamo il significato di transizione ecologica, termine legato a un particolare Ministero, istituito dal Governo Draghi nel febbraio 2021.

Di cosa parliamo quando nominiamo il termine transizione ecologica? È un termine che si sente spesso in merito alla tutela dell’ambiente, a contatto con il nostro modo di vivere che deve essere orientato vero l’abbattimento delle emissioni, per tutelare il nostro Pianeta. Nel febbraio 2021 questa espressione ha preso forma concreta con la formazione di un Ministero apposito, quello della Transizione ecologica, voluto dal Governo Draghi, con a capo Roberto Cingolani. Ma scopriamo di più sul significato di questo termine e sulle sue implicazioni nell’economia e nella politica.

Origine : dall’italiano.

: dall’italiano. Quando viene usato : per indicare una trasformazione del modo di vivere delle persone in merito alla tutela dell’ambiente.

: per indicare una trasformazione del modo di vivere delle persone in merito alla tutela dell’ambiente. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia (tradotto, in tutto il mondo).

Il significato di transizione ecologica

Come già accennato, la transizione ecologica è una trasformazione del nostro modo di di vivere, di spostarsi e di lavorare per dare una maggior tutela all’ambiente e abbattere le emissioni inquinanti. La definizione potrebbe essere “un cambio di paradigma per quanto riguarda il nostro modello di sviluppo economico”, come riportato da radiocittàfujiko.it.

Da questo punto di vista, anche l’uso delle risorse del nostro paese deve essere calmierato, anche per via della mancanza delle stesse.

Roberto Cingolani

Il Ministero della transizione ecologica è stato istituito dal Governo Draghi, per trasformare il modello economico in uno più sostenibile, in particolare per la produzione di energia e la produzione industriale, per non parlare del cambiamento dello stile di vita delle persone. Esso è derivato dal precedente Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, e a capo c’è Roberto Cingolani. Esso si occuperà, nello specifico, di distribuire i fondi derivanti dal Recovery Fund.

Esempi d’uso

Per fare qualche esempio d’uso, ecco alcuni titoli di giornale:

“Il governo Draghi e la Transizione ecologica: il nuovo ministero è l’anagramma di “sognatori eccezionali”“, da La Repubblica dell’11 febbraio 2021.

“Rinnovabili, decarbonizzazione e sostenibilità delle auto elettriche: i 6 punti del ministro Cingolani per attuare la transizione ecologica“, da Il Fatto Quotidiano del 17 febbraio 2021.