L’espressione inglese Social Freezing è sempre più usata anche in Italia, ma cosa significa? Questa si utilizza spesso per sostituire il termine crioconservazione riferendosi alla conservazione dei propri ovociti da parte di una donna. Vediamo allora nello specifico quando è corretto usare il modo di dire inglese anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Social Freezing è un’espressione inglese che in Italia si utilizza sempre più spesso quando si parla di crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. Si tratta dunque di una terapia dell’infertilità futura ed è l’applicazione delle tecniche tradizionali di crioconservazione degli ovociti, ossia dei gameti femminili. Grazie a questa, dunque, è possibile accedere successivamente alle procedure di procreazione assistita nel caso non si riesca a concepire spontaneamente.

Potremmo dunque dire che si tratta di una tecnica della preservazione della fertilità e che essa rappresenta una risposta importante per combattere il calo delle nascite. Il trattamento è formato da varie fasi:

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere cosa vuole dire questa espressione inglese:

“Il Social Freezing è una tecnica di preservazione della fertilità sempre più conosciuta”.

“Sono sempre di più le donne che decidono di avvalersi del Social Freezing per conservare a scopo precauzionale i propri ovociti”.

“Bianca Balti ha congelato i suoi ovociti scegliendo dunque di avvalersi del Social Freezing”.

