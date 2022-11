Rave è una parola inglese molto conosciuta e usata anche in Italia. Impariamo a conoscerne ogni dettaglio.

La parola rave è chiaramente di origine inglese, ma anche in Italia si usa molto di frequente. Questo termine si utilizza in genere in riferimento ai rave party e rappresenta infatti una forma accorciata di questa espressione. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla parola in modo tale da sapere ogni cosa su di essa e utilizzarla quindi correttamente.

Origini : aggettivo inglese, abbreviazione di rave-up (“festa scatenata”). La parola deriva anche dal verbo (to) rave che in italiano si traduce come “farneticare”.

: aggettivo inglese, abbreviazione di rave-up (“festa scatenata”). La parola deriva anche dal verbo (to) rave che in italiano si traduce come “farneticare”. Quando si usa : in italiano è utilizzato come aggettivo per descrivere le caratteristiche proprie dei rave party. In alternativa, è anche utilizzato come forma accorciativa di rave party.

: in italiano è utilizzato come aggettivo per descrivere le caratteristiche proprie dei rave party. In alternativa, è anche utilizzato come forma accorciativa di rave party. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di rave

concerto festa discoteca

Il termine è usato in genere in riferimento ai rave party. Chiamati anche free party, questi sono manifestazioni musicali autogestite nate alla fine degli anni ’80. Queste feste hanno accesso completamente libero e gratuito per chiunque decida di parteciparvi. A caratterizzare questi party è la presenza di musica tekno, techno, acid house, goa, psy-trance, jungle e drum&bass.

Oltre alla musica, questi eventi sono anche caratterizzati da ambienti allestiti per l’occasione e grandi giochi di luci. In genere si tengono in zone isolate come ad esempio in aree industriali abbandonate o boschi. Queste feste possono durare una sola notte, ma spesso durano anche più di una settimana.

Le controversie attorno a questi free party sono molte. I rave illegali vanno infatti in scena su proprietà private e vedono anche la droga come protagonista dell’evento.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio cosa vuole dire questa parola:

“Sei mai stato ad un rave? A me piacerebbe andarci almeno una volta nella vita, ma vorrei che tu mi accompagnassi”.

“Lo sapevi che i rave party sono chiamati anche free party? Io l’ho scoperto leggendolo su Wikipedia”.

“Miley Cyrus ha partecipato ad alcuni rave party quando era più giovane”.

