La serie The Crown ha deciso di riportare in vita lo scandalo del così detto “tampaxgate”. Ecco di cosa si tratta e cosa c’entrano Carlo e Camilla.

Quando si parla di Carlo e Camilla, le cose da dire sono davvero tante. La loro storia d’amore, dopotutto, ha resistito a tutto e seppur contrastata e mal vista da tanti, alla fine sembra aver avuto la meglio. I due, infatti, da ex amanti sono diventati ben presto sposi ed ora addirittura sovrani.Un passato che cela alti e bassi di ogni tipo e nel quale non sono mancati sicuramente momenti infelici come quello dello scandalo legato al “tampaxgate”. Uno scandalo che la famosa serie “The Crown” ha deciso di rispolverare, riadattandolo però in chiave diversa.

Cos’è lo scandalo del “tampaxgate”

Non tutti lo ricordano ma tanti anni fa, l’allora principe Carlo si trovò al centro di un grande scandalo per via di una conversazione telefonica avuta con l’allora amante Camilla.

Principe Carlo Camilla Parker Bowles

I due, nonostante il matrimonio di lui, si sentivano infatti quasi ogni sera e senza sapere di essere ascoltati e registrati da un radioamatore.

In una conversazione particolare, Carlo si era lamentato scherzosamente di voler essere con lei e che gli sarebbe piaciuto vivere nei suoi pantaloni. Una battuta alla quale Camilla aveva risposto chiedendogli se pensava di diventare una paio di mutandine e alla quale Carlo rispose che magari sarebbe diventato un tampax.

Una conversazione che per quei tempi (era il 1989) era davvero scandalosa e che pertanto fu diffusa solo nel 1993, un anno dopo la separazione di Carlo da Lady Diana.

Anche quattro anni dopo, la loro conversazione fu comunque mal vista da tutti portando entrambi a vergognarsene per settimane. Situazione che spinse Camilla (maggiormente vittima della situazione) a nascondersi in campagna.

La strana scelta degli sceneggiatori di The Crown

Sebbene si tratti di una situazione delicata da narrare, sopratutto con Carlo e Camilla ora sovrani, gli sceneggiatori di The Crown hanno deciso di riportare alla luce questo antico scandalo.

E per farlo hanno deciso di riadattare il tutto in una forma simpatica e divertente. Una forma che sia in grado di mettere alla luce la conversazione tra una coppia di innamorati. Coppia che oggi, a distanza di tutto, è ancora insieme ed è felicemente sposata ormai da diversi anni.

