Un termine che di solito viene usato in alcune zone del Nord Italia: scopriamo insieme il significato e da dove deriva la parola pisquano!

“Sei un pisquano!”. Capita di sentire questa frase in alcune regione d’Italia, in particolare in Lombardia e in Emilia Romagna. Ma ormai questa parola viene usata anche in un contesto nazionale, visto che alcuni la utilizzano ironicamente per sbeffeggiare una persona stolta e priva di qualsiasi capacità e attitudine. Scopriamo insieme l’origine e il significato della parola pisquano!

Origine : dal gergo regionale del Nord Italia;

: dal gergo regionale del Nord Italia; Quando viene usato : per definire una persona stolta e priva di capacità;

: per definire una persona stolta e priva di capacità; Lingua : italiano regionale;

: italiano regionale; Diffusione: Nord Italia.

L’origine e il vero significato di pisquano

Pisquano è un aggettivo che si usa frequentemente in Lombardia e in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni del Nord Italia. Si tratta di una parola che è molto carica di comicità e viene usata per far ridere le persone.

Il significato del termine identifica una persona sciocca e senza alcuna capacità. Alcuni sinonimi possono essere villano e marrano, per intenderci.

L’origine della parola è del dopoguerra, in particolare è entrata nel linguaggio comune negli anni ’50, per via dell’italianizzazione di una parola usata dall’esercito statunitense, sbarcato in Italia per liberarla dai nazifascisti, i cui soldati pronunciavano la parola pipsqueak, che identifica una persona giovane e ingenua. Gli italiani di queste regioni hanno preso alla lettera questo termine e, italianizzato, è diventato pisquano.

Esempi d’uso

Facciamo alcuni esempi del termine pisquano, usato nel linguaggio di tutti i giorni:

“Un pisquano blocca la strada con il suo SUV!”.

C’è anche una frase pronunciata da Luciana Littizzetto, che ha usato questo termine durante Che tempo che fa nel novembre 2019:

“Sono Luciana, sono una donna, sono pisquana… “.

