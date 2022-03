L’oligarca è una figura di potere presente in alcuni Paesi del mondo. Usata in modo dispregiativo, ora te ne spiegheremo il significato.

I mass media utilizzavano la parola oligarchia ancor prima che scoppiasse la guerra tra Russia e Ucraina. Si tratta di una precisa categoria di persone, presenti non solo nel regno di Vladimir Putin, bensì pure in altri Paesi. Ma prima bisognerebbe capire chi è un oligarca e quali sono le sue peculiarità. Esattamente ciò di cui vi andremo a parlare nei paragrafi seguenti, dove ci avvarremo anche di alcuni esempi, affinché la comprensione risulti quanto più semplice possibile.

Origine: dall’antico greco oligarkhes, una parola formata da oligo (in spagnolo “pochi”) e arkhos (“capo”, “sovrano”).

dall’antico greco oligarkhes, una parola formata da oligo (in spagnolo “pochi”) e arkhos (“capo”, “sovrano”). Dove viene usato: per indicare un soggetto che esercita potere in una oligarchia.

per indicare un soggetto che esercita potere in una oligarchia. Lingua: italiano.

italiano. Diffusione: nella politica.

Il significato di oligarca

Roman Abramovich

Si tratta una delle persone più influenti in una oligarchia. Pertanto, fa parte di un governo in cui pochi individui detengono il potere politico e/o economico di una società. Detto altrimenti, sono i componenti di un gruppo che negli anni ha accumulato enormi ricchezze e ha intrattenuto stretti rapporti con i capi di Stato, influenzandone le decisioni. Utilizzato in senso dispregiativo, Aristotele applicò il termine oligarchia come governo dei ricchi, malgrado l’idea corrispondesse letteralmente alla plutarchia.

Tale forma di governo affonda le radici in un passato remoto. Difatti, il modello dei Trenta Tiranni caratteristico dell’antica Grecia, nel corso del V secolo a.C., si basava su tali concetti, venendo composto da 30 giudici, i quali avevano, in buona sostanza, il potere di fare il brutto e il cattivo tempo. Oggi delle forme simili le troviamo in Cina e negli Emirati Arabi Uniti, oltre alla già menzionata Russia.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Roman Abramovich braccato, la fuga disperata dell’oligarca”.

“Marinaio affonda lo yacht di un oligarca arabo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG