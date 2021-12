Scopriamo insieme che cosa significa il termine mining, da dove ha origine e in quale circostanza viene usato.

Avete mai sentito parlare di mining? Se la vostra risposta è affermativa molto probabilmente non siete nuovi al mondo delle criptovalute. Con questo termine infatti che deriva dalla lingua inglese “to mine” e che tradotto vuol significare estrarre, si fa proprio riferimento ad un processo sul sistema dei Bitcoin. In sintesi si tratta di un processo finalizzato alla sicurezza delle operazioni Bitcoin. Ogni utente può diventare un miner attraverso l’utilizzo de proprio pc e verificare ogni singola transazione con la criptovaluta Bitcoin attraverso elaborazioni fatte di numerosi calcoli ed equazioni matematiche.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Origine : dalla lingua inglese, to mine e che tradotto vuol dire estrarre, scavare o anche miniera.

: dalla lingua inglese, to mine e che tradotto vuol dire estrarre, scavare o anche Quando viene usato : per descrivere un processo di estrazione in particolare sul sistema dei Bitcoin.

: per descrivere un processo di estrazione in particolare sul sistema dei Bitcoin. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Significato ed etimologia di mining

La definizione di mining altro non è che l’estrazione o anche la produzione delle criptomonete. Il minatore è colui che fa mining e cioè la creazione di monete virtuali tramite un processo informatico basato sulla capacità di fisica del calcolo dei computer. Attenzione però, perchè minare Bitcoin non equivale affatto a creare denaro ma ad una generazione in automatico.

Computer

Il processo è basato su una sorta di condivisione che funziona in questa maniera: gli utenti mettono a disposizione il proprio pc dove far girare dei software in grado di verificare le transazioni Bitcoin mentre il sistema centrale inserisce nuove valute che poi possono essere appunto estratte. Si può anche guadagnare una piccola percentuale su questo genere di operazione ma i calcoli sono assai complessi e necessitano, oltre che di computer dalle alte prestazioni, anche di un elevato consumo di energia elettrica.

Esempi d’uso del termine mining

Per rendere più chiaro il concetto del termine mining, vi riportiamo alcuni esempi di frasi della lingua italiana contenenti questo termine:

-Prima di iniziare a fare mining Bitcoin è necessario provvedere al download di un software dedicato proprio all’elaborazione dei dati.

Attualmente nel mondo sono sempre di più in aumento le persone che si interessano al mining bitcoin.

Riproduzione riservata © 2021 - DG