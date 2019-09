I millennials fanno parte della cosiddetta Generazione Y, come è stata ribattezzata; ma cosa significa questo termine? Scopriamo di più!

Molti definiscono i giovani d’oggi come “millennials”, alcune volte in modo indicativo altre volte in senso dispregiativo dai più grandi, che hanno vissuto in un mondo completamente differente. Ma bisogna fare chiarezza per quanto riguarda questo termine in quanto questa categoria di persone nate negli anni ’80 e ’90 fanno parte della Generazione Y. Scopriamo di più!

Origine : dal libro Generations: The History of American’s Future, 1584 to 2069 scritto da William Strauss e Neil Howe nel 1991.

: dal libro Generations: The History of American’s Future, 1584 to 2069 scritto da William Strauss e Neil Howe nel 1991. Quando viene usato : per identificare la generazione nata negli anni ’80 e ’90.

: per identificare la generazione nata negli anni ’80 e ’90. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di millennials e la sua storia

Che cosa identifica la generazione dei millennials? In primis l’anno di nascita, come già detto. E poi anche il fatto di essere estremamente familiari con i mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie.

Fonte foto_ https://pixabay.com/it/photos/amico-studente-laureato-giovane-2727307/

Il termine è nato nel 1991 quando William Strauss e Neil Howe scrissero il libro Generations: The History of American’s Future, 1584 to 2069. Invece la parola Generazione Y venne coniata nel 1993. Negli ultimi anni è entrata nel linguaggio comune, usata anche in modo errato dal mondo del giornalismo italiano.

Esempi d’uso

Sentiamo spesso questa parola, soprattutto nel linguaggio comune. Molte persone la usano per identificare i giovani, dando però per scontato che tutti, anche chi è nato dopo il 2000, sbagliando, sia un millennials. Ecco un esempio:

Chi sono i millennials? Tutti i ragazzi giovani nati negli anni ’80 e ’90.

2 curiosità

Per fare una differenziazione tra le varie Generazioni, quella Y comprende i millennials; invece la successiva è la Z e identifica i giovani nati dal 1997 al 2012.

Molte star della musica, del cinema e della tv sono delle icone per i millennials. Nomi come Ariana Grande, Miley Cyrus, Jennifer Lawrence e Justin Bieber tra gli altri.

Fonte foto_ https://pixabay.com/it/photos/amico-studente-laureato-giovane-2727307/