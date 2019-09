Cosa fare a Taormina di sera

Se avete prenotato un bed and breakfast Taormina è perché nel corso della vostra vacanza in Sicilia prevedete anche di dormire, ma questa non è una buona scusa per tornare in camera troppo presto. Se la vostra giornata in spiaggia non vi ha stancato troppo, sfruttate anche la sera e partite alla scoperta dei locali di Taormina: per darvi un po’ di orientamento abbiamo preparato una piccola lista di bar e club che difficilmente vi lasceranno delusi.

Uno dei posti storici si chiama Re di Bastoni. È il classico pub che fa la gioia di chi vuole trascorrere una serata tranquilla: si trova in corso Umberto, nel cuore della città, e abbina ottimi panini a un fantastico rosolio (il tutto a prezzi più che onesti). Se avete invece in mente di trascorrere la serata in discoteca, la scelta si fa un po’ più difficile, perché in zona i club si sprecano – soprattutto includendo anche Giardini-Naxos. Scegliete dunque se godervi un’ottima cena di pesce alla Giara per poi fermarvi fino a tarda notte per ballare al suono dei migliori pezzi degli anni ’80, o se danzare al ritmo di musica commerciale ed elettronica sulla spiaggia, ospiti del Panasia Beach.

Taormina

Per un buon cocktail potete optare per il Daiquiri Lounge, elegante all’interno e sorprendente all’esterno, con la sua piazzetta che affaccia sulla via principale della città. Il premio per la location più particolare va però all’Italian Opera Taormina: il Teatro San Giorgio (si trova in via Don Bosco) ospita serate di un’ora ideate per introdurre i neofiti al mondo dell’Opera e della Lirica, con vista su un incredibile scenario naturale.

Questa, ovviamente, è solo una piccola selezione: anche se non è Mykonos né Ibiza, Taormina resta una delle località di punta della Sicilia, e soprattutto in alta stagione l’offerta turistica è molto vasta. La scelta sta a voi: buon divertimento!