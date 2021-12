Il termine incel indica una categoria di uomini molto particolare, ed esso deriva da un neologismo inglese. Ecco cosa c’è da sapere.

Nel mondo ci sono molti tipi di persona, e anche gli incel. Di che cosa si tratta e perché alcuni uomini si possono definire in questa maniera? Siamo nella sfera dei rapporti sociali, e in particolari in quelli amorosi, o meglio che si cerca di costruire. Di fatto, però, un uomo incel non riesce a trovare un partner donna per mettere in piedi una relazione amorosa, perché egli non si trova abbastanza attraente. Ecco qualche dettaglio in più, dal significato agli esempi d’uso.

Origine : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per indicare un tipo di uomo in merito alle sue relazioni affettive.

: per indicare un tipo di uomo in merito alle sue relazioni affettive. Lingua : neologismo inglese.

: neologismo inglese. Diffusione: globale.

Il significato e l’origine di incel

Il significato della parola incel deriva da un insieme di due parole inglesi, involuntary celibate, che si traducono letteralmente in celibe involontario. Si tratta di maschi eterosessuali che non riescono a trovare una partner di sesso femminile, anche se vorrebbero, perché non si trovano attraenti e vengono rifiutati da tutte.

Il mondo dell’informazioni e dei media ha spesso criticato gli incel, perché accusati di essere misogini, razzisti e di incitare la violenza, anche se questo non è vero per tutti. Esistono diverse comunità di incel che si trovano su alcuni forum, o attraverso gruppi di app di messaggistica, o sui social. L’identikit tipo degli incel prevede che i soggetti siano tutti dei maschi bianchi, che sfogano la propria frustrazione sessuale sui social o sui forum, e tendono ad avere, come detto, opinioni estremiste.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso, presi da titoli di articoli scovati in rete che parlano specificatamente di incel:

-Il tema del rapporto tra TikTok e gli incel sollevato da alcuni utenti – da Giornalettismo.

-Un posto al sole e gli incel: Mattia sembrerebbe rappresentare questo nuovo fenomeno – da Blasting News

Riproduzione riservata © 2021 - DG