IKEA è un’azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, ma cosa significa il suo nome? Scopriamolo insieme.

Quando si parla di negozi di mobili, il primo che viene in mente è di certo IKEA. Questa azienda multinazionale svedese è infatti specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e oggetti per la casa ed è diffusa in tutto il mondo. I negozi di questa catena sono numerosi anche in Italia e chiunque saprebbe riconoscere il logo di IKEA.

Nonostante la grande fama dell’azienda svedese, non sono tante le persone che conoscono il significato del suo nome. Decisamente particolare, il nome della multinazionale non è affatto un nome svedese come credono erroneamente in molti. La parola IKEA è infatti un acronimo che fa riferimento all’origine del brand: scopriamo qual è il significato di questo termine.

Origini : l’acronimo da riferimento al nome e all’infanzia di Ingvar Kamprad, fondatore della nota azienda multinazionale svedese che vende mobili in tutto il mondo.

Il significato di IKEA

IKEA è il negozio di mobili più famoso al mondo e praticamente chiunque lo conosce. Sono invece tante le persone che ancora non sanno il significato del nome del brand svedese. In molti credono che questo termine sia semplicemente una parola in lingua svedese, ma le cose non stanno affatto in questo modo. Questo termine è stato scelto per denominare l’azienda multinazionale in quanto fa riferimento alle sue origini.

La parola IKEA è infatti un acronimo le cui lettere hanno il seguente significato:

I – Ingvar

K – Kamprad

E – Elmtaryd

A – Agunnaryd

Le prime due lettere (la “I” e la “K”) fanno dunque riferimento al fondatore dell’azienda Ingvar Kamprad. È proprio lui infatti ad aver dato origine a questo brand nel 1943 quando aveva solamente 17 anni.

Le ultime due lettere (la “E” e la “A”) invece riguardano l’infanzia del fondatore. In particolare ricordano rispettivamente la fattoria in cui l’uomo è cresciuto (Elmtaryd) e il villaggio più vicino (Agunnaryd).

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso della parola in casi pratici:

“Mia moglie vuole sempre passare la domenica pomeriggio all’IKEA”.

“IKEA è svedese proprio come il famoso calciatore Zlatan Ibrahimovic”.

“Mi accompagneresti da IKEA per comprare un divano nuovo per il mio salotto?”.

