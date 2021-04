Scopriamo insieme il significato della parola fearless. Da dove ha origine, quando si usa e tutti i dettagli.

Con il termine fearless si sta ad indicare una persona particolarmente coraggiosa ed impavida. La parola deriva dall’inglese e tradotta letteralmente significa “senza paura”. Il termine nasce infatti dall’unione della parola fear che significa “paura” e il suffisso less che significa “senza”.

Origine : inglese.

: inglese. Quando viene usato : come aggettivo per indicare una persona coraggiosa, audace, temeraria, impavida, valorosa.

: come aggettivo per indicare una persona coraggiosa, audace, temeraria, impavida, valorosa. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato e la definizione di fearless

Come vi abbiamo già accennato con la parola fearless si indica una persona che non ha paura, una persona coraggiosa. Questo termine è diventato noto e diffuso anche a livello globale perché è stata inserito in molte canzoni di successo ma anche in svariate campagne di marketing. Fearless è infatti il titolo di una famosissima canzone scritta da David Gilmour e Roger Waters dei Pink Floyd contenuta nell’album Meddle del 1971.

ROGER WATERS

Fearless è diventato anche il nome di una campagna di marketing adottata dall’azienda Olaz, un brand storico inglese di skincare con l’intento di promuovere le donne che non hanno paura di mostrarsi così come sono, sfidando i pregiudizi e le etichette che ogni giorno i canoni della società impongono.

Fearless Girl è anche il nome di una nota scultura di bronzo ad opera della scultrice Kristen Visbal che è stata commissionata per una campagna da un’agenzia di comunicazione. La statua, raffigurante una bambina con le mani sui fianchi e uno sguardo deciso, è stata installata nel 2017 e in occasione della giornata internazionale della donna. La scultura all’epoca venne posta proprio di fronte al famoso toro di Wall Street in segno di sfida e di inno alla parità di genere .

Esempi d’uso di fearless

Di seguito vi riportiamo alcuni esempi di come viene utilizzato il termine fearless per descrivere una persona particolarmente coraggiosa in lingua inglese e in lingua italiana:

“He is a pure and fearless knight” che tradotto letteralmente significa: “E’ un cavaliere senza macchia e senza paura“.

“Aurora è una donna davvero fearless sul lavoro” ed in questo caso la parola Fearless indicherebbe che Aurora è una donna coraggiosa e anche assai determinata sul lavoro.

Fonte foto: https://www.facebook.com/DisneyTheLionKing/