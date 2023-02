Il fair play è un atteggiamento di lealtà nei confronti dell’avversario, in ambito principalmente sportivo. Ma qual è il significato e l’origine della parola?

Quando si parla di fair play, l’ambito sportivo viene subito in mente. Un giocatore aiuta il proprio avversario: questo è fair play. In sintesi significa giocare lealmente e rispettare le regole del gioco. In generale, si riferisce al comportamento leale e sportivo in una competizione o in un’attività, e include il rispetto nei confronti degli avversari e dei direttori di gara. Infine si usa anche quando c’è un gioco pulito e non violento.

Origine : dal mondo dello sport

: dal mondo dello sport Quando si usa : per indicare un comportamento corretto, non violento e rispettoso delle regole in ambito sportivo.

: per indicare un comportamento corretto, non violento e rispettoso delle regole in ambito sportivo. Lingua : inglese

: inglese Diffusione: globale

Fair play: l’origine e il significato

La parola fair play fa parte della lingua inglese e si compone delle parole “fair” (giusto, equo) e “play” (gioco). L’espressione è stata utilizzata per la prima volta nel 19° secolo per descrivere il comportamento sportivo leale e corretto. Inizialmente, però, era associato principalmente al gioco del cricket, ma poi è stato adottato in altri sport e in altre attività.

Fair play nel basket

Oggi, il fair play è visto come un valore importante non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita quotidiana e nell’ambiente lavorativo. Ad esempio è stato incorporato nei codici etici e nei valori di molte aziende e organizzazioni.

Per lo sport, è stato formalizzato dalle organizzazioni internazionali, come la FIFA e l’UEFA nel calcio, che hanno creato regole e sanzioni per garantire che i giocatori, gli allenatori e gli spettatori si comportino in modo leale e rispettoso durante le partite.

Il Fair Play finanziario è un esempio del mondo del calcio in cui le società non devono sforare nel bilancio.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi di cosa è il fair play:

In una partita di calcio, un giocatore che ammette di aver toccato accidentalmente la palla con la mano in area di rigore e chiede al arbitro di assegnare un calcio di rigore all’avversario, sta dimostrando fair play.

In una gara di atletica, un concorrente che avvisa gli organizzatori di un errore nella tracciatura del percorso, sta dimostrando fair play.

In una gara di scacchi, un giocatore che segnala un errore del proprio avversario, sta dimostrando fair play.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG