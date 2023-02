Frasi sugli occhi: gli aforismi e le citazioni più belle sul potere dello sguardo e l’importanza dei nostri occhi.

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. E forse non è solo un semplice modo di dire. Lo possiamo dire con certezza: la loro funzione va molto al di là il semplice senso della vista, ad essi collegato. Non a caso, nel corso dei secoli tantissimi scrittori e pensatori hanno voluto dedicare frasi sugli occhi, lasciandole in eredità a tutti noi, per sottolineare la loro importanza in ogni attività delle nostre vite. Perché può bastare uno sguardo per far capire cosa vogliamo davvero, basta un’occhiata per intendersi, al di là di ciò che diciamo a parole. Se quindi stai cercando citazioni dedicate al potere dello sguardo e all’importanza degli occhi, ecco alcune delle più belle in assoluto.

Guardarsi negli occhi: le frasi più belle

Occhi come finestra dell’anima, come specchio della nostra vera essenza. Sono tantissimi gli scrittori che hanno voluto dedicare un pensiero a questa metafora, diventata quasi una perla di saggezza popolare. Uno degli aspetti più interessanti e più indagati, però, dagli autori di tutti i tempi è quello che riguarda l’importanza del guardarsi negli occhi.

Perché con gli occhi si può dire davvero di tutto, molto più di quello che non si possa dire con le parole. Se è possibile, infatti, controllare la lingua anche nei momenti di maggiore tensione, tenere a freno gli occhi e quindi la comunicazione non verbale è praticamente impossibile. E questo tipo di potere rende i nostri sguardi qualcosa di importantissimo e allo stesso tempo anche pericoloso.

Ecco alcuni aforismi sugli occhi tra i più famosi in assoluto:

Frasi occhi

– Un occhio può minacciare come una pistola carica, oppure può insultare come sibili o calci nel suo stato d’animo alterato, essere un fascio di gentilezza. Può rendere il cuore danza di gioia… Una delle cose più belle in natura è lo sguardo dell’occhio; trascende le parole; è il simbolo corporeo dell’identità. (Ralph Waldo Emerson)

– La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi… mai! (Michail Bulgakov)

– Quando comprendo i tuoi occhi ascolto la tua voce vera. (Alejandro Lanús)

– Quasi nulla deve essere detto quando sai usare gli occhi. (Tarjei Vesaas)

– Tutto il potere del mondo è contenuto negli occhi. (Michael Wincott)

– Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima. (José Saramago)

– Guardiamoci le spalle da chi non ci guarda negli occhi. (Roberto Gervaso)

– La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore. (Audrey Hepburn)

– Gli unici occhi belli sono quelli che vi guardano con tenerezza. (Coco Chanel)

Le più belle frasi d’amore sugli occhi

Specialmente quando si parla di amore gli occhi diventano uno strumento fondamentale per comunicare con il nostro partner, con la persona amata. Se non abbiamo la forza di dire una scomoda verità, uno sguardo potrebbe bastare a comunicare il nostro pensiero senza troppo sforzo. Se vogliamo scoprire quanto sia sincero il nostro amato, basta guardarlo negli occhi per poter cogliere ogni sfumatura delle sue parole.

Insomma, nessun sentimento rende palese la potenza dello sguardo come l’amore. Se stai cercando citazioni su questa tematica, ecco alcune delle più belle in assoluto:

Frasi d’amore occhi

– Ma gli innamorati, i veri innamorati inventano con gli occhi la loro verità. (Molière)

– In amore sono gli occhi a guidarci. (Sesto Properzio)

– Il primo bacio non è dato con la bocca ma con gli occhi. (Tristan Bernard)

– Il volto è lo specchio della mente, e gli occhi senza parlare confessano i segreti del cuore. (Sofronio Eusebio Girolamo)

– L’amore, come la lacrima, nasce dagli occhi e cade sul cuore. (Publilio Siro)

– Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te. (Frida Kahlo)

– Due persone che si guardano negli occhi non vedono i loro occhi, ma i loro sguardi. (Robert Bresson)

– I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo. (William Shakespeare)

