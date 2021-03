La parola congruente ha un significato sia matematico (e geometrico) sia come sinonimo di altre parole, che si usano abitualmente in italiano. Scopriamo di più!

Si incappa spesso nella parola congruente, che viene spesso associata a un sinonimo di uguaglianza. Ma c’è una linea sottile che separa i due significati: infatti si parla, nel mondo matematico e geometrico, ad esempio, di due lati di una figura geometrica congruenti, ovvero quando hanno la stessa forma e dimensione e sono sovrapponibili; mentre nel linguaggio quotidiano, usato come aggettivo, il suo significato è simile a quello di conveniente o corrispondente. Insomma congruente e uguale non sono proprio la stessa cosa, ma vanno quasi a braccetto. Scopriamo di più!

Origine : dal latino.

: dal latino. Quando viene usato : nel linguaggio quotidiano e in matematica e geometria.

: nel linguaggio quotidiano e in matematica e geometria. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: globale (tradotto).

Il significato di congruente e le differenze con uguale

La parola congruente deriva dal latino congruens, che significa concordante, appropriato. Altri sinonimi sono conveniente e corrispondente. Infatti questo termine si usa soprattutto in matematica e in geometria, in cui il suo senso acquista concretezza. Infatti in questi ambiti si dice che due enti hanno una relazione di congruenza. In matematica essa di esprime con il segno ≅, ovvero uguale con una linea sopra, che corrisponde a “circa uguale”.

Congruente

In geometria si dice che due figure sono congruenti quando entrambe hanno la stessa forma e dimensione, e sono sovrapponibili.

Qual è la differenza però con il concetto di uguale? Uguale è una relazione che si prevalentemente in matematica, mentre congruente si usa sono ed esclusivamente in geometria (con alcune eccezioni).

Invece nel linguaggio di tutti i giorni, la parola congruente si usa appunto per esprimere il concetto di qualcosa che concorda con le proprie aspettative.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso, in frasi che si sentono nella quotidianità, in cui è presente questa parola.

“Hai ricevuto lo stipendio? È congruente secondo le tue aspettative?”

“Quelle due figure geometriche sono congruenti, ovvero hanno la stessa forma e dimensione“.

