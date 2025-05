Cosa significa cliffhanger: origine ed esempi eclatanti

Cosa significa cliffhanger? Di sicuro, anche se non conoscete il termine, avete assistito a questo escamotage un’infinità di volte.

Gli appassionati di film, serie tv o libri avranno di certo incontrato cliffhanger degni di nota. In molti, però, ignorano cosa significa il termine. Scopriamo quando è nato, per quale motivo si utilizza e quali sono gli esempi più eclatanti della letteratura e della cinematografia.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando si usa : per indicare un film, una serie o un libro che si interrompe all’improvviso mentre si assiste a un colpo di scena.

: per indicare un film, una serie o un libro che si interrompe all’improvviso mentre si assiste a un colpo di scena. Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Cosa significa cliffhanger e perché si usa

Il termine cliffhanger indica una particolare tecnica narrativa molto utilizzata nel cinema e in letteratura, ossia quella che prevede un’interruzione improvvisa in un momento clou. Pensate, ad esempio, a quante serie tv, film o libri si interrompono durante un colpo di scena, per poi riprendere il filo del discorso nell’episodio o nel capitolo successivo.

Questo escamotage serve soprattutto per aumentare il coinvolgimento del pubblico, creando una sorta di ‘dipendenza’ che spinge a proseguire la visione o la lettura. Sembra che questa tecnica narrativa fosse già in uso in epoca medioevale, ma la prima opera in cui si può rintracciare è la raccolta di racconti Le mille e una notte.

La nascita del termine cliffhanger, invece, si deve al racconto A pair of blue eyes di Thomas Hardy, in cui il protagonista si ritrova, per una serie di motivi, appeso a una scogliera. Non a caso, cliff significa scogliera e il verbo hanger si traduce con appendere.

Esempi eclatanti di cliffhanger

Elencare tutte le opere letterarie e cinematografiche che hanno usufruito di cliffhanger è pressoché impossibile, faremmo prima a fare l’operazione contraria. Solitamente, questa tecnica narrativa si usa quando il protagonista o i protagonisti sono in una situazione di pericolo, c’è una svolta inaspettata nella trama o una rivelazione inaspettata, oppure in ogni altro colpo di scena.

Parlando di esempi eclatanti, andando indietro nel tempo non possiamo che pensare a Guerre Stellari, dove ogni episodio della saga si conclude con un colpo di scena. I titoli, anche dei giorni nostri, sono davvero tanti: da Mare Fuori a Il Signore degli Anelli, passando per Buffy L’Ammazzavampiri, Dexter, The Walking Dead, Friends, Lost e Breaking Bad.