Spiegato finalmente il significato di Cane Blu, il motto dei dottori di Doc – Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero

I telespettatori di DOC – Nelle tue mani lo hanno sentito pronunciare per la prima volta nella puntata di esordio della seconda stagione. Cane blu, una specie di mantra, una sorta di frase di incoraggiamento che i medici ripetevano ad alta voce prima di studiare un caso all’apparenza difficile. Si è creata una sorta di attesa per fare interrogare il pubblico: ma cosa significa cane blu? Tutti se lo sono chiesti fino a quando nell’episodio intitolato proprio Cane Blu, in onda per la prima volta giovedì 10 febbraio, è arrivata la spiegazione. Tutto è partito da un pupazzo, da un cagnolino chiamato proprio Cane Blu.

Cane Blu, il peluche ispira il motto dei medici

All’epoca della dura lotta al Covid all’Ambrosiano di Milano, l’ospedale in cui si svolgono le vicende della fiction, un paziente da poco fuori dalla fase critica ha potuto videochiamare la famiglia. Il figlio mostra al papà Cane Blu e dice all’uomo che quel pupazzo veglierà su di lui e in questo modo non potrà accadergli nulla di male.

Ecco così spiegato finalmente il motivo per cui anche nei mesi successivi, quelli post-Covid, il dottor Fanti e la sua squadra continuano a ripetere Cane Blu. Un modo per autoincitarsi e convincersi che andrà tutto bene.

Luca Argentero

