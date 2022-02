L’autocrazia è una forma di governo che prevede il potere assoluto nelle mani di una sola persona. Ecco cosa c’è da sapere in merito, con anche degli esempi.

Quando si parla di forma di governo, quasi mai si menziona l’autocrazia, ma questo termine è diventato centrale parlando del leader russo Vladimir Putin, in particolare per la sua decisione di invadere il Donbass in Ucraina. Si può dire quindi che Putin sia un autocrate, ovvero una persona che ha il potere illimitato nel suo paese. Ma scopriamo il significato nel dettaglio del termine con anche alcuni esempi d’uso del suddetto.

Origine : dal greco.

: dal greco. Quando si usa : per definire una forma di governo per cui il potere è nelle mani di una sola persona, in maniera assoluta.

: per definire una forma di governo per cui il potere è nelle mani di una sola persona, in maniera assoluta. Lingua : italiano (tradotto).

: italiano (tradotto). Diffusione: globale.

Il significato e l’origine dell’autocrazia

Il termine autocrazia deriva dal greco e significa letteralmente “potere assoluto“. Come già accennato, si tratta di una forma di governo nel quale il potere è tutto incentrato in un’unica persona. Si può dire che il leader sia sovrano del paese, ed egli trae origine e il fondamento del potere da se stesso. Egli pensa inoltre che il potere gli sia stato conferito per volontà divina.

Bandiere Russia, Lugansk e Donetsk

Un sistema di governo che è una repubblica sotto una dittatura può essere considerata un’autocrazia.

L’origine è da ricercarsi in antiche civiltà, come l’Antico Egitto o l’impero bizantino, ma anche nelle civiltà moderne come la Russia imperiale dello zar. Si tratta infine di una monarchia assoluta potenziata.

Esempi d’uso

Un esempio di leader autocrate è Vladimir Putin, che ha incentrato il potere nelle sue mani fin dalla sua entrata in politica in Russia. Con l’escalation Russia-Ucraina, che ha portato l’invasione del Donbass da parte delle truppe russe che ha portato a una guerra tra i due stati, iniziata il 24 febbraio 2022.

